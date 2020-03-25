《屍速列車：感染半島》姜棟元對抗更強喪屍？台灣7月見真章
電影 2020年3月25日 星期三10:13 Erin
日前公開最新劇照的續集電影《屍速列車：感染半島》，未上映已受到觀眾們期待，本集背景設定在《屍速列車》故事的四年後，喪屍型態似乎更升級，主角姜棟元該如何殺出重圍？本片預計7月底與台灣觀眾見面。
延續著《屍速列車》的高人氣，日前公開的兩張新劇照也獲得爆發性的迴響。第一集的劇情又經過了四年，這片土地儼然成為一片廢墟，倖存的人類將如何與喪屍進行最後決戰？也預告了《屍速列車：感染半島》即將充滿精采緊張的動作場面。
《屍速列車：感染半島》最新劇照2張包含了倖存的正錫（姜棟元飾）與打不死的喪屍們，強烈的造型立即吸引了觀眾們的目光。姜棟元充滿決心的堅定眼神，手持步槍超級帥氣的樣子，似乎等待著與喪屍決一死戰。而另一頭不分青紅皂白往前撲上去的喪屍劇照又再度令人想起《屍速列車》了。導演延尚昊設定在這片廢墟般的土地，將展開一場最終戰役，台灣觀眾們的期待，也預計即將在7月底揭開神秘面紗。
照片：車庫娛樂
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