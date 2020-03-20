喜歡一次追完韓劇的人有福了！《梨泰院Class》《如實陳述》等四部劇本週完結

【故事簡介】明後天就是《梨泰院Class》和《如實陳述》的大結局了，大家準備好了沒？另外，《謗法》、《Forest》，本週已完結。
在2020年三月開播的電視劇真的非常多，足足有14部之多，但最重要的還是能夠一次追完好幾部劇，那種痛快感真是難以言喻。
而在我們 KSD 韓星網討論度相當高的兩部韓劇《梨泰院Class》和《如實陳述》即將在明後天迎來大結局，相信許多讀者已經期待已久，也祈禱兩部都不要爛尾啊！
小編就放上主演與簡介，讓還沒追劇的夥伴推薦一下身邊的朋友，看看哪個題材你會喜歡吧。
▼tvN《謗法》3月17日完結，全 12 集。
主演：嚴智苑、鄭知曉、成東鎰、趙敏修。
簡介：此劇講述充滿正義感的女記者在揭發韓國最大IT企業「Forest」秘密的過程中，遇上了能用詛咒殺死人的超能少女，之後展開一系列鬥爭的故事，喜歡恐怖驚悚題材的朋友千萬別錯過，目前已決定在今年夏天翻拍電影版，加入全新角色。
▼KBS《Forest》3月19日完結，全 32 小集（全 16 集）。
主演：朴海鎮、趙寶兒。
簡介：講述除了心臟什麼都擁有的男人，與除了心臟外全部都失去的女人在神秘的森林裡相遇，兩人開始尋找自己以及森林的秘密，療癒並領悟真正幸福價值的故事。收視雖然不盡理想，但喜歡治癒系愛情喜劇的你可以追追看，兩位主角的互動很甜很有趣。
▼JTBC《梨泰院Class》3月21日（週六）完結，全 16 集。
主演：朴敘俊、金多美、權娜拉、劉在明。
簡介：講述父親在一場意外中去世，在不合理的世界中，兒子在首爾梨泰院開設小酒館，並向害死他爸爸的人報復的故事。這部劇真的相當熱血勵志，也有許多讓人反思的話語，人物關係更是環環相扣，真的非常精彩，大推～！（不只在韓國是話題冠軍，在我們網站的調查也是讀者喜愛的 No.1）
▼OCN《如實陳述》3月22日（週日）完結，全 16 集。
主演：張赫、崔秀英、陳瑞妍。
簡介：講述難搞的天才側寫師和看過就能如實記住的超能刑警合作，兩人一起追蹤被認為已經死了的薄荷糖連續殺人魔的故事。這部劇真的是反轉在反轉，還考驗著自私人性的犯罪調查劇，懸疑感也很濃厚，也是蠻推薦大家可以追看，在我們網站上討論度也相當高。
（圖：官方劇照）
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