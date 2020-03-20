《李屍朝鮮2》朱智勛：因為身高太高所以射箭戲碼很難拍！
韓劇 2020年3月20日 星期五11:39 Erin
演員朱智勛近日有《HYENA》與《李屍朝鮮2》兩部電視劇與觀眾們見面，其中《李屍朝鮮2》中的古裝動作場面不少，他也自曝因為身高過高而要演出射箭場面時對他來說有點困難。
充滿著喪屍危機的朝鮮，貪圖王權的趙氏家族以及不能相信任何人的王世子李蒼（朱智勛飾），就此展開一場血鬥。《李屍朝鮮2》劇情解開了許多第一季留下的懸念與疑惑，也呈現出更華麗的動作場面以及細膩的故事情節，傳達更多更強烈的訊息。
這一季的劇情中更吸引人注意的是主角王世子朱智勛的成長與蛻變。他目睹了百姓們悽慘的現況，也為這些百姓做出了選擇，帶給觀眾相當深刻的印象，為了守護亂世中的百姓總是站在第一線的李蒼，肩上的沉重與細膩心思由朱智勛完美演繹。
除了《李屍朝鮮2》，同時在SBS熱播中並每集創下收視新紀錄的電視劇《HYENA》，朱智勛在劇中兼具知性與性感的樣子更令觀眾們相當喜愛，3月可說是朱智勛的天下。《李屍朝鮮2》也比第一季有著更多更大規模的動作場面，朱智勛坦言有點擔心，「李蒼也並非安全沒事，不過要怎樣表現出看起來不是太專業又不能太含糊，還必須有領導能力的動作場面，讓我相當苦惱也做了很多努力。」他說。
特別是在《李屍朝鮮2》中有許多射箭的場面，他笑著說：「射箭動作真的很不容易，而且因為我身高太高所以箭看起來太短太小，所以在現場還把兩支箭接在一起。（看起來長一點）」透露了片場相當有趣的幕後祕辛。
照片：《李屍朝鮮2》劇照與記者發布會
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