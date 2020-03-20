《臉贊時代》出身主播李治勳因敗血症突然離世！6天前曾發公告：「連握住滑鼠的力氣都沒有了……」

《臉贊時代》出身主播李治勳因敗血症突然離世！6天前曾發公告：「連握住滑鼠的力氣都沒有了……」

明星   2020年3月20日   星期五11:16   Sani  

接連兩天有藝人因為敗血症過世，真的讓人很難接受......

《臉贊時代》出身的知名BJ李治勳（音）昨日上午去世，享年32歲，據悉死因是急性敗血症，但還沒有正式宣佈。李治勳曾出演Comedy TV節目《臉贊時代5》，之後在AfreecaTV作為BJ活動。

本月13日，李治勳曾在網上貼出暫停直播的公告，並透露了自己的身體狀況：「兩天前因為淋巴腺炎去了醫院，今天又出現了嚴重的發燒。 千萬不要是新冠肺炎啊TT連握住滑鼠的力氣都沒有了，所以用手機寫下公告。 大家都在辛苦的時期，一起好好撐下去吧......！ 」

據另一名BJ Seya透露，考慮到目前的疫情環境，李治勳的母親打算只進行入殮儀式，不舉辦葬禮：「因為新冠肺炎，急診室不接病人了。 （李治勳）接受檢查後發現不是新冠肺炎才得以住院，但是大腦裡已經長了不好的東西。 」

而就在前一天（18日），曾出演《舉重妖精》、《乳酪陷阱》的文智允也因為敗血症離開大家，接連兩天有藝人因為相同病因離開，令網友感到一陣擔憂。

（圖源：李治勳IG等）

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