喜欢一次追完韩剧的人有福了！《梨泰院Class》《如实陈述》等四部剧本周完结

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【故事简介】明后天就是《梨泰院Class》和《如实陈述》的大结局了，大家准备好了没？另外，《谤法》、《Forest》，本周已完结。

在2020年三月开播的电视剧真的非常多，足足有14部之多，但最重要的还是能够一次追完好几部剧，那种痛快感真是难以言喻。

而在我们 KSD 韩星网讨论度相当高的两部韩剧《梨泰院Class》和《如实陈述》即将在明后天迎来大结局，相信许多读者已经期待已久，也祈祷两部都不要烂尾啊！

小编就放上主演与简介，让还没追剧的伙伴推荐一下身边的朋友，看看哪个题材你会喜欢吧。

▼tvN《谤法》3月17日完结，全 12 集。

主演：严智苑、郑知晓、成东镒、赵敏修。

简介：此剧讲述充满正义感的女记者在揭发韩国最大IT企业「Forest」秘密的过程中，遇上了能用诅咒杀死人的超能少女，之后展开一系列斗争的故事，喜欢恐怖惊悚题材的朋友千万别错过，目前已决定在今年夏天翻拍电影版，加入全新角色。



▼KBS《Forest》3月19日完结，全 32 小集（全 16 集）。

主演：朴海镇、赵宝儿。

简介：讲述除了心脏什么都拥有的男人，与除了心脏外全部都失去的女人在神秘的森林里相遇，两人开始寻找自己以及森林的秘密，疗愈并领悟真正幸福价值的故事。收视虽然不尽理想，但喜欢治愈系爱情喜剧的你可以追追看，两位主角的互动很甜很有趣。



▼JTBC《梨泰院Class》3月21日（周六）完结，全 16 集。

主演：朴叙俊、金多美、权娜拉、刘在明。

简介：讲述父亲在一场意外中去世，在不合理的世界中，儿子在首尔梨泰院开设小酒馆，并向害死他爸爸的人报复的故事。这部剧真的相当热血励志，也有许多让人反思的话语，人物关系更是环环相扣，真的非常精彩，大推～！（不只在韩国是话题冠军，在我们网站的调查也是读者喜爱的 No.1）



▼OCN《如实陈述》3月22日（周日）完结，全 16 集。

主演：张赫、崔秀英、陈瑞妍。

简介：讲述难搞的天才侧写师和看过就能如实记住的超能刑警合作，两人一起追踪被认为已经死了的薄荷糖连续杀人魔的故事。这部剧真的是反转在反转，还考验著自私人性的犯罪调查剧，悬疑感也很浓厚，也是蛮推荐大家可以追看，在我们网站上讨论度也相当高。



（图：官方剧照）

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