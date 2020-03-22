《Heart Signal3》還沒播8位嘉賓3人引爆爭議：校園霸凌者+Burning Sun玩咖，還能正常播出嗎？

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素人情感真人秀《Heart Signal》第3季開播在即，突然接二連三爆出演出嘉賓人品爭議，讓不少喜歡這檔節目的觀眾們擔心是否還能正常播出。

不久前《Heart Signal 3》公佈了最新出演名單，隨後就有人在網上爆料其中的一位女嘉賓A某曾在大學時常年欺淩後輩。爆料網友報料稱A某經常以「沒有好好打招呼」等藉口辱駡後輩，後輩中甚至有人因無法忍受A某的霸淩而退學。 A某經常在宿舍逼迫她看不順眼的後輩下跪，還曾強迫腿部受傷打了石膏的後輩擦地並藉口沒擦乾淨大肆辱駡對方。 雖然爆料網友沒有指名道姓，但根據文中透露的學校和專業，但從「空姐」一詞網民們就推測出A某就是女嘉賓千安娜，而千安娜在不久前突然清空SNS也加重了人們的猜測。



這件事情還沒有被大家淡忘，另一位男嘉賓金剛烈又被爆出之前經常出入Burning Sun夜店，爆料人甚至貼出了金剛烈和友人在夜店裡的照片。 雖然不知爆料是否屬實，但帖子一出也確實立刻引起了巨大的關注。 而韓媒《體育京鄉》隔了幾天又獨家報導了後續，稱金剛烈和神秘台灣闊太林太有聯繫。 提到林太，大家應該都有印象，曾經被指是勝利的臺灣」金主「，數次出現在了韓國媒體報導中，只知道是一位闊太太，在Burning Sun有超過20%的股份，其他身份一概不知，很是神秘。 對此《體育京鄉》致電了林太的某位熟人，對方表示：」確實對那個男嘉賓有印象，是Burning Sun代表理事的朋友，也是客人。 經常來Burning Sun和Arena夜店，和大企業創業人的外孫女一起玩。 」



第3位被爆黑料的就是另一名女嘉賓，建國大學15級獸醫系畢業，曾出演過《超級模特》的李佳欣。 她也被爆是參與校園霸淩嗎。 自稱是知情人的網友稱利己心在校期間經常欺負、排擠人，甚至每學期都會轉移新目標，只要她看不順眼就會排擠對方。 而爆料網友也是曾經受她欺負的其中一個。



對於3名嘉賓的黑料，節目組表示網路傳聞並非事實。

「圖：PANN、《HEART SIGNAL》」

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