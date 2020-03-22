韓國首爾江南禁食祈禱院金牧師說：「禮拜時，天堂會飄下新鮮空氣，要脫口罩呀﹗」

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隨著「武漢肺炎」(COVID-19)在韓國廣泛散播後，不少宗教團體已按政府要求，紛紛取消原來的信徒聚會，改以網上形式繼續相關禮拜活動。然而，仍有一些韓國國內的教會，不但無視這些呼籲，更反過批評政府過度干預宗教自由，懷有敵意地繼續鼓勵教徒參與禮拜，位於首爾江南的「江南禁食祈禱院」（강남금식기도원）便是其中之一。

這間名為「江南禁食祈禱院」，當中有的一位名叫金聖光（김성광 ）的牧師，據韓國媒體報導，他連續數周在其教會禮拜上，不斷呼籲信徒不用對疫情過度擔心，減少參與教會活動。而且，他更曾在兩周前在禮拜演講上，以「傳染病是上帝的審判」的專題，胡說八道地向信徒表示：「越是這樣的時候，韓國的教會越要祈禱才能得到祝福 ... 在禮拜的那一刻，天上從天堂飄來一股新鮮的空氣，給人純淨精神，思想也煥然一新。但是要戴口罩嗎？ 要脫呀﹗」



這位金聖光牧師一派胡言的歪論尤其多。一來，他堅持無論疫情如何，也得禮拜，並批評停辦禮拜的牧師，指出：「即使被繩之於法，也要在上帝面前進行正確的禮拜，因為只有做禮拜，才能活著，上帝的祝福才會出現。禮拜時大腦功能會變好，感情也好，神經也好。 不給禮拜就越來越不好了，喝酒、抽煙、賭博、吸毒、說謊、共產黨 ... 不僅自己滅亡，別人也滅亡」

另外，一向抱持極端右派反共傾向的金聖光，在其演講上，也藉以疫情來批評別的宗教、親共團體與文在寅總統。他先說：「為什麼疫情在伊朗和中國傳播得最多？因為伊朗是伊斯蘭教、中國是共產黨 ... 至於意大利的疫情尤其嚴重，原因是那裡有大量中國遊客。」



而且，由於他認定禮拜是至關重要的活動，因而跟教友呼籲，必須要支持相信上帝並無論如何也會禮拜的總統。當中，金聖光亦借此來貶低現任總統文在寅 - 「歷屆總統中，李承晚、朴正熙做得最好。那誰是犯下最多錯誤的總統？誰是引發問題最多的「問題」總統？相信文在寅總統的人士請舉手 ...」

對面對面禮拜懷有歇斯底里的金聖光牧師，不斷向教友鼓吹不用戴口罩庭出席禮拜，實在很令人憂慮，「江南禁食祈禱院」大有可能是下一個疫症大爆發的新源頭。

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報導來源：http://www.newsnjoy.or.kr/news/articleView.html?idxno=300412

本文由香港中文大學講師 Steve Chung 鍾樂偉授權刊登

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