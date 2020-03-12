《Heart Signal3》還未播出！女出演者就引發人性爭議，被曝「校園霸凌」對後輩辱罵、暴行
綜藝 2020年3月12日 星期四13:45 Yuan
最近，在某網絡社區網站上登載了一位自稱是《Heart Signal3》出演者中前任乘務員A某的後輩的爆料文章。
爆料者寫道：「絕對沒有誇張或虛假的話，A某以『沒有好好打招呼』爲由，對後輩說髒話和大喊大叫侮辱了後輩的人格，一位後輩甚至自動退學。」文章中還寫道：「A某在宿舍叫來不合心意的後輩，讓他下跪並指手畫腳，甚至還推肩膀、進行辱罵，還讓腿部受傷打石膏的後輩擦地板，大多數的人都是受害者。」
爆料者也表示：「因為平常很喜歡看《Heart Signal》，但如果A某出現在節目的話，絕對不會看。加害者在電視上笑著，做著忘記過去的行動，並且得到喜愛，從一點來看...會讓我總想起當時的場景。」
對此，Channal A方面也表示：「正在進行確認中。」而推理愛情節目《Heart Signal》播出後，受到許多觀眾的喜愛，第三季將在3月25日首播，日前公開了海報和8位（4男4女）出演者。
（圖：Naver、Channal A）
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