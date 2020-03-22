《Heart Signal3》还没播8位嘉宾3人引爆争议：校园霸凌者+Burning Sun玩咖，还能正常播出吗？

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素人情感真人秀《Heart Signal》第3季开播在即，突然接二连三爆出演出嘉宾人品争议，让不少喜欢这档节目的观众们担心是否还能正常播出。

不久前《Heart Signal 3》公布了最新出演名单，随后就有人在网上爆料其中的一位女嘉宾A某曾在大学时常年欺淩后辈。爆料网友报料称A某经常以「没有好好打招呼」等藉口辱駡后辈，后辈中甚至有人因无法忍受A某的霸淩而退学。 A某经常在宿舍逼迫她看不顺眼的后辈下跪，还曾强迫腿部受伤打了石膏的后辈擦地并藉口没擦干净大肆辱駡对方。 虽然爆料网友没有指名道姓，但根据文中透露的学校和专业，但从「空姐」一词网民们就推测出A某就是女嘉宾千安娜，而千安娜在不久前突然清空SNS也加重了人们的猜测。



这件事情还没有被大家淡忘，另一位男嘉宾金刚烈又被爆出之前经常出入Burning Sun夜店，爆料人甚至贴出了金刚烈和友人在夜店里的照片。 虽然不知爆料是否属实，但帖子一出也确实立刻引起了巨大的关注。 而韩媒《体育京乡》隔了几天又独家报导了后续，称金刚烈和神秘台湾阔太林太有联系。 提到林太，大家应该都有印象，曾经被指是胜利的台湾」金主「，数次出现在了韩国媒体报导中，只知道是一位阔太太，在Burning Sun有超过20%的股份，其他身份一概不知，很是神秘。 对此《体育京乡》致电了林太的某位熟人，对方表示：」确实对那个男嘉宾有印象，是Burning Sun代表理事的朋友，也是客人。 经常来Burning Sun和Arena夜店，和大企业创业人的外孙女一起玩。 」



第3位被爆黑料的就是另一名女嘉宾，建国大学15级兽医系毕业，曾出演过《超级模特》的李佳欣。 她也被爆是参与校园霸淩吗。 自称是知情人的网友称利己心在校期间经常欺负、排挤人，甚至每学期都会转移新目标，只要她看不顺眼就会排挤对方。 而爆料网友也是曾经受她欺负的其中一个。



对於3名嘉宾的黑料，节目组表示网路传闻并非事实。

「图：PANN、《HEART SIGNAL》」

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