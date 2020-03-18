《Happy Together》要停了！ 4月2日播出最後一期
綜藝 2020年3月18日 星期三08:15 Sani
陪伴大家走過19年的老牌節目《Happy Together》，也終於迎來了這一天T^T
昨日KBS 2TV節目《Happy Together》宣佈：「將以4月2日播出的節目為這一季畫上句點。 過去19年來未曾停歇的《Happy Together》將暫時停止，為了重新整備而進入休息期。 請期待將來以何種樣貌回歸。 」
《Happy Together》是KBS電視台招牌長壽綜藝，從2001年開播到現在陪伴大家走過了19個年頭，第四季從2018年開播，去年12月還有6.6%的收視率，近幾個月卻持續低迷, 徘徊於3~4%。
有相關人士透露稱，雖然討論過繼續拍攝《Happy Together 5》的可能性，但始終沒有具體的計畫。 製作組最近做了「總之一個月」特輯等嘗試，但仍未能成功挽回觀眾，最終認為固守談話模式難以為繼，決定結束這檔節目，取而代之推出更新穎的節目。
（圖源：KBS）
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留言/評論
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KBS 結束了長壽節目《演藝家中介》，現在又結束《Happy Together 》😔
2小時前
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HT越改越唔好睇
暫停重組係好事
Ps：KBS講左唔係結束，係停播重組
56分前
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