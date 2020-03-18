時隔 8 個月 Oh My Girl 預定 4 月回歸！ 《花樣年華》將接檔《Hi Bye, Mama!》於下月（4月）18日首播！官方公開劉智泰、李寶英、朴珍榮、全少妮劇照 SUHO首張SOLO迷你專輯《Self-Portrait》主打曲為《Let's Love》！了解背後故事更有「帶入感」 KARA 遲來的榮耀⋯⋯〈STEP〉MV 破億！ 七人 VICTON 獲出道後首冠 「很想趕快和 ALICE 見面」！ 《星期五星期五晚上》（全11集）將於本月（3月）27日播出最後一集（導演版）！ NU'EST跟Seventeen成為同學：一同入學漢陽大學未來人才教育院！ WINNER 驚喜連發 先行曲、正規專輯近日來襲！ 《The King：永遠的君主》禹棹煥劇照：飾演「皇帝」李敏鎬之警衛員 墨鏡＋西裝、酷勁有型 想試吃！從朴敏英、秀英到金多美、李珠英劇中吃的紫色果凍！ 太迷惑了！照片裡的女生是少女時代太妍還是Red Velvet Irene？ TWICE志效超級護友！金世正陷低谷時帶她出遊：不要一個人待著，我們去旅行吧♥ 半半炸雞都點不到想吃的口味？橋村炸雞新推出Honey X Red 這對是不是可以期待一下？金賽綸&姜澯熙青梅竹馬一起長大：我比你大，快叫歐巴！我不要！ 《超人回來了》刺激情節引爭議：姜好目睹父親Gary被擊倒「昏迷」，瞬間焦急大哭！ 《Happy Together》要停了！ 4月2日播出最後一期 要求CHEN退團的巴士廣告竟是違法？！始興市：「未經許可，已命令撤除」

陪伴大家走過19年的老牌節目《Happy Together》，也終於迎來了這一天T^T

昨日KBS 2TV節目《Happy Together》宣佈：「將以4月2日播出的節目為這一季畫上句點。 過去19年來未曾停歇的《Happy Together》將暫時停止，為了重新整備而進入休息期。 請期待將來以何種樣貌回歸。 」

《Happy Together》是KBS電視台招牌長壽綜藝，從2001年開播到現在陪伴大家走過了19個年頭，第四季從2018年開播，去年12月還有6.6%的收視率，近幾個月卻持續低迷, 徘徊於3~4%。

有相關人士透露稱，雖然討論過繼續拍攝《Happy Together 5》的可能性，但始終沒有具體的計畫。 製作組最近做了「總之一個月」特輯等嘗試，但仍未能成功挽回觀眾，最終認為固守談話模式難以為繼，決定結束這檔節目，取而代之推出更新穎的節目。

（圖源：KBS）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞