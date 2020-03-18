《超人回來了》刺激情節引爭議：姜好目睹父親Gary被擊倒「昏迷」，瞬間焦急大哭！

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節目播出後有網友表示，小孩子哪裡會懂節目設定這些東西，擔心小小的姜好就此埋下了抹不去的心理陰影......

15日播出的KBS 2TV節目《超人回來了》裡，Gary父子來到拳擊館，Gary換上裝備和館長來了一場對決，一開始姜好還在旁邊興致勃勃地為爸爸加油，然而隨著對打越來越激烈，Gary終於不敵館長重拳、摔倒在地。



姜好看到爸爸倒在地上閉著眼睛一動不動，焦急地大哭起來：「爸爸站起來！ 請救救我爸爸！ 」



隨後哭著翻越圍欄走到Gary身邊親了一下他的臉頰，這時Gary突然睜眼：「爸爸是和你開玩笑啦！ 」



事後採訪中提到這件事時，姜好仍然忍不住抹眼淚，說當時真的很擔心爸爸，讓Gary深受感動。



不過節目播出後有觀眾表示，對於只有27個月的幼童而言，這樣暴力性質的畫面或許過於刺激，而且姜好還不理解拳擊這種運動，也不知道爸爸是在演戲，擔心已經給小孩造成恐怖的心理陰影。 但也有人認為此舉無可厚非，之前秋小愛和娜恩出演的節目裡也有類似片段，沒有必要特別責怪Gary。



（圖源：《超人回來了》）

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