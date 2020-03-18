《Happy Together》要停了！ 4月2日播出最后一期
综艺 2020年3月18日 星期三08:15 Sani
陪伴大家走过19年的老牌节目《Happy Together》，也终於迎来了这一天T^T
昨日KBS 2TV节目《Happy Together》宣布：「将以4月2日播出的节目为这一季画上句点。 过去19年来未曾停歇的《Happy Together》将暂时停止，为了重新整备而进入休息期。 请期待将来以何种样貌回归。 」
《Happy Together》是KBS电视台招牌长寿综艺，从2001年开播到现在陪伴大家走过了19个年头，第四季从2018年开播，去年12月还有6.6%的收视率，近几个月却持续低迷, 徘徊於3~4%。
有相关人士透露称，虽然讨论过继续拍摄《Happy Together 5》的可能性，但始终没有具体的计画。 制作组最近做了「总之一个月」特辑等尝试，但仍未能成功挽回观众，最终认为固守谈话模式难以为继，决定结束这档节目，取而代之推出更新颖的节目。
（图源：KBS）
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留言/评论
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KBS 結束了長壽節目《演藝家中介》，現在又結束《Happy Together 》😔
2小时前
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HT越改越唔好睇
暫停重組係好事
Ps：KBS講左唔係結束，係停播重組
26分前
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