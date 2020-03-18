要求CHEN退團的巴士廣告竟是違法？！始興市：「未經許可，已命令撤除」
明星 2020年3月18日 星期三08:00 Sani
前幾日有韓國粉絲宣稱要在EXO成員CHEN父母所在城市張貼巴士廣告、要求CHEN退團，不料第一天就被當地市廳要求撤除。
近日有部分韓國粉絲宣佈，將從16日開始在CHEN父母所在的始興市張貼要求CHEN退團的巴士廣告，企劃文案中寫道：「我們描繪的未來中沒有CHEN」、「要求損壞組合形象、背叛粉絲信任的CHEN退出組合」。 根據計畫，該廣告將張貼在往返於始興市和安山市的5輛巴士車身上，一直運營到下個月16日。
然而昨日，始興市已命令撤除這批巴士廣告：「（市廳）沒有接到過該廣告的提案，也沒有給出批準。 了解到有未經確認的內容張貼在巴士上之後，已經在16日上午通報廣告代理企業進行撤除。 」
根據《屋外廣告物法》，巴士廣告屬於「使用交通手段的廣告物」，需要事前取得市廳或區廳的許可方能張貼，而要求CHEN退團的這批廣告物並沒有事前和始興市廳進行商議。 此外，《屋外廣告物法》還規定不允許張貼有可能侵害人權的廣告，目前始興市廳對於是否違反這一點也在進行討論。
對於CHEN的去留，韓粉存在非常兩極化的意見。 部分粉絲認為「CHEN作為已婚人士，留在EXO裡只會對整體形象造成負面影響」，但大部分粉絲認為張貼巴士廣告還是太過分了，尤其是在EXO父母親友居住的城市，認為該舉動已經「越線」。
（圖源：SM，EXO-L ACE）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞