甩肉9kg的IZ*ONE仁美四肢瘦成「骷髏」，女愛豆本來就瘦怎麼還有肉可以減？
明星 2020年3月17日 星期二08:00 Rui
IZ*ONE日前攜帶新曲重磅回歸，經歷了「名次造假」風波之後的成員們這一次亮相更顯穩重、成熟。 人美舞美十分吸睛，但不少人也發現日本籍成員本田仁美也太！ 瘦！ 了！ 吧！
還記得參加《Produce 101》以及出道初期的仁美臉上還帶著一點點嬰兒肥，臉肉肉的，但身材也不差，緊實的蜜大腿讓人羡慕。
也許是為了上鏡更完美，仁美開始減肥，幾乎是每次亮相都有變化，陸陸續續到現在瘦掉了9kg，這次《Fiesta》亮相幾乎讓所有粉絲震驚。 仁美標誌性的嬰兒肥小肉臉小了一圈，幸好蘋果肌還很飽滿，依舊充滿少女感。 但四肢卻因為減肥過度，比原來小了至少2個SIZE，蜜大腿變成了筷子腿，胳膊也成了「骷髏骨」，無論是哪個角度看過去都是「紙片人」，讓粉絲們很是擔心，希望她千萬不要再瘦下去了。
隊友金珉周透露，仁美為了減肥而節食，一天只吃一包蝦條，讓她很心疼。
不僅僅是節食，仁美還在節食的基礎上運動瘦身，真的讓粉絲超擔心她哪天會餓暈。
「圖：NATE PANN、DCINSIDE」
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