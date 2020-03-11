IZ*ONE離開Pledis後簽約CJ集團 由SWING和OFF THE RECORD共同管理
KPOP 2020年3月11日 星期三12:00 Sani
SWING在此前分別為《Produce 101》第一季和第二季出身的I.O.I和Wanna One擔任過經紀公司，希望這次也能好好經營IZ*ONE的活動啊！
IZ*ONE一直以來是由OFF THE RECORD單獨管理，據相關人士昨日透露：「為了更好的支援IZ*ONE，今後的演藝活動管理將由OFF THE RECORD和SWING Ent.共同擔任。 」
SWING Ent.此前曾擔任I.O.I和Wanna One的演藝活動管理工作，和OFF THE RECORD一樣是CJ ENM旗下的品牌。 目前Wanna One出身的歌手金在奐仍在SWING旗下活動。
同時，IZ*ONE的專輯製作方面也會發生變動。 Pledis代表韓成洙為IZ*ONE擔任了3張專輯的製作，將在4月退出專輯製作工作，由CJ接手負責。
（圖源：IZ*ONE FB）
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