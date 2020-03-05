「李知恩死亡」刷爆韓網嚇死IU粉絲！Luna被指蹭熱度，逝者妹妹大爆料

一夜之間「李知恩」、「李知恩死亡」關鍵字刷爆韓國各大網站，讓諸多IU粉絲心碎，眾人仔細查證之後才發現是個大烏龍，這才鬆了一口氣。
事情的起因是3月3日晚播出的紀錄片《人真好》，作為紀錄片主人公的Luna提到了「李知恩이지은」去世，隨後相關詞條就在各大網站上刷屏，因「李知恩」是IU的本名，這也使得IU的粉絲們很是震驚。
但真相其實是此李知恩非彼李知恩，只是和IU同名同姓而已，去世的李知恩是Luna的好友，隨後相關詞條也很快轉換成了「李知恩 Sophia」，與IU區分開來。
然而事情並未到此結束，Sophia的妹妹怒斥Luna蹭熱度，在未得到他們同意的情況下就公開了非藝人的Sophia的本名和私事，還通過電視節目迅速傳播，以此提高自己的曝光率。Sophia的家人更指：「她在SNS上追悼我姐的時候f(x)的粉絲瘋狂地私信我，我姐其他的朋友告訴我FB上的地址寫的是我，問我‘還好吧’。那些人私信我說Luna很傷心，讓我去安慰Luna，真的很無語。至少也要聯絡遺屬，得到我們的同意再去拍啊。我們什麼都不知道，甚至和朴善英（Luna本名）有點來往的是我啊，你連我都沒聯絡過啊，到底帶著什麼想法提起素人，甚至還去拍攝。」
「圖：NATE NEWS」
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