「李知恩死亡」刷爆韩网吓死IU粉丝！Luna被指蹭热度，逝者妹妹大爆料

一夜之间「李知恩」、「李知恩死亡」关键字刷爆韩国各大网站，让诸多IU粉丝心碎，众人仔细查证之后才发现是个大乌龙，这才松了一口气。
事情的起因是3月3日晚播出的纪录片《人真好》，作为纪录片主人公的Luna提到了「李知恩이지은」去世，随后相关词条就在各大网站上刷屏，因「李知恩」是IU的本名，这也使得IU的粉丝们很是震惊。
但真相其实是此李知恩非彼李知恩，只是和IU同名同姓而已，去世的李知恩是Luna的好友，随后相关词条也很快转换成了「李知恩 Sophia」，与IU区分开来。
然而事情并未到此结束，Sophia的妹妹怒斥Luna蹭热度，在未得到他们同意的情况下就公开了非艺人的Sophia的本名和私事，还通过电视节目迅速传播，以此提高自己的曝光率。Sophia的家人更指：「她在SNS上追悼我姐的时候f(x)的粉丝疯狂地私信我，我姐其他的朋友告诉我FB上的地址写的是我，问我‘还好吧’。那些人私信我说Luna很伤心，让我去安慰Luna，真的很无语。至少也要联络遗属，得到我们的同意再去拍啊。我们什么都不知道，甚至和朴善英（Luna本名）有点来往的是我啊，你连我都没联络过啊，到底带著什么想法提起素人，甚至还去拍摄。」
「图：NATE NEWS」
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