《蒙面歌王》「煮雞蛋」真面目揭曉 嘹亮歌喉原來是(G)I-DLE美延！

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摘下面罩的一瞬間真的好美啊！ (G) I-DLE美延請繼續大發吧！

昨晚播出的MBC《蒙面歌王》裡，「煮雞蛋」與「我畫的長頸鹿」展開對決，演唱了尹美萊原唱的歌曲《Good Bye Sadness, Hello Happiness》，與纖瘦身材形成鮮明對比的是，歌喉充滿了與眾不同的力量感。



而「我畫的長頸鹿」則選擇了輝星原唱的《無法言語的愛》，雖然「煮雞蛋」也十分有實力，但長頸鹿的唱功似乎更受認可，最終在第二輪勝出，遺憾淘汰的「煮雞蛋」脫下面罩，原來是女團(G)I-DLE的成員美延！ 而Weki Meki度延在之前就根據「煮雞蛋」的音色猜測是(G)I-DLE美延，真的猜對了耶！



美延說：「這是我第一次沒有其他成員、獨自出演節目，加上是比賽，真的很緊張。 但是希望展現出新的魅力，所以鼓起勇氣。 雖然我們是以舞蹈出名，但其他成員也都有很棒的音色，希望大家多多期待我們！ 」



節目結束後 (G)I-DLE也在SNS上PO出美延的後台照片，留言寫道：「像完全食品雞蛋一樣完美的甜美嗓音。 煮雞蛋的真正身份就是(G)I-DLE的美延！ 外形、主唱、rapper、舞神舞王，連搞笑都不在話下的(G)I-DLE大姐。 真的真的做的很棒！ 」





美延也留言說：「Neverland大家好❤第一次獨自登台表演，真的好緊張，是一次寶貴的經驗，非常幸福。 以後也會多多給大家聽好聽的歌。 愛你們。 」











（圖源：《蒙面歌王》，(G)I-DLE IG）

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