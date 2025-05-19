《全知干預視角》i-dle 隊長田小娟：「版稅收入？說實話，中國的收益更多。」

在近期播出的MBC綜藝節目《全知干預視角》中，人氣女團 i-dle 上節目，談到了「版稅收入」以及來自中國的收益，讓大家都相當的驚訝。

當天，成員們參加了一場以「葬禮」為概念的活動。隨著與公司續約，她們將團名中代表女生的「(Ｇ)」去除，重新以「i-dle」這個團名進行品牌重塑，並以送別「Ｇ」（女）字的葬禮作為活動主題。





隊長田小娟表示：「出道前其實團名中沒有『女』（여자）這個字，是出道後透過新聞才知道的。原本就是 i-dle，後來突然加上了 G 和『女』。」成員美延則補充：「現在感覺像是找回了我們的名字。」



PS：原團名 (G)I-DLE（(여자)아이들），現在改為 i-dle（아이들）。

接著，田小娟坦率表示：「大家對版稅好像有很多誤解。其實版稅收入不多，就算參與作詞作曲，中國那邊的收益還是比較高。」

成員雨琦則表示：「出道後的前七年，所有收益都是平均分配的。續約後才改為個人結算。我第一次賺到錢，就買車送給父母當禮物。」



▼《全知干預視角》第346集，i-dle 續約後首個綜藝，真情剖白續約原因。每逢星期日下午於「Viu」上線。



▼此外，今晚（2025.05.19）九點(KST)成員們將進行回歸live直播與粉絲們直接互動：



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