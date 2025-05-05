i-dle新專預告片太有sense：六種方式表達「去掉G也毫不在意」！新專輯「we」開頭藏玄機

女團(G)I-DLE在出道7週年之際改名為i-dle，接連釋出的新專輯及個人預告片不斷傳遞「去掉G」的信息，拍攝創意更是令人耳目一新，驚艷連連。

i-dle今年5月2日迎來出道7週年，當天突襲宣佈改為現在的名字，同時公開了一支名為「for （G）」的影片。 片中五位成員圍著一口帶有字母G的棺材舉杯慶祝，部份西方粉絲認為是舉辦復活儀式、迎接前成員穗珍回歸，但更多網友認為是為G舉辦葬禮、告別象徵性別的前綴，就像i-dle給出的改名原因：不再以「女性」或「Gender」為界線，不受任何性別定義。



接著，i-dle還公開了5人特別專輯《We are i-dle》，對穗珍退隊前的人氣歌曲進行重新錄製。 今日更重磅公開五位成員及團體預告片「i-dentity Trailer」，用六種不同方式平靜堅定地傳遞出「即便沒有G也毫不在意」這一訊息。

薇娟站在提款機旁，發現長長的美甲妨礙抽出卡片的動作，於是毫不猶豫地撕掉拇指上貼有字幕G的美甲片，取出的卡片上寫有「i-dle」。



Minnie穿著高跟鞋走路，帶有字母G設計的鞋跟突然脫落，Minnie回頭看了一眼就繼續前行，鏡頭特寫鞋跟上的文字「i-dle」。



小娟加速倒車撞墻，隨後走到滿是灰塵碎屑的車尾，將GI-DLE的G親手剝掉。



雨琦嘗試打高爾夫球，球桿末端鑲嵌的G突然脫落發出脆響，雨琦繼續擊球，鏡頭特寫球桿上的文字「I-DLE」。



舒華暴力踢開一扇門，門牌號的位置是「I-DLE」。



最後的團體預告片裡，薇娟在玻璃窗上噴漆字母G I-DLE，隨成員們一起離開前，撿起石頭打碎了噴有G的窗子。



影片公開後獲得各國網友一致稱讚，從創意到導演都無可挑剔。 有趣的是，（G）I-DLE出道專輯名為「I am」，7年來發行的多張迷你專輯都是「I」開頭，而全員續約後的第一張專輯名為「We are」，似乎暗示i-dle即將帶來「we」系列全新篇章，令人期待。



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