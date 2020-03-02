朴敘俊和《梨泰院CLASS》漫畫原型還差了那麼一點？這位Rapper暗暗較勁：我更像啦XD
明星 2020年3月2日 星期一08:30 Rui
《梨泰院CLASS》正在熱播中，朴敘俊的栗子頭也跟著火起來，據說已經是韓國最流行的髮型了。
剃了栗子頭的朴敘俊被讚和原作漫畫裡的「塞路」一模一樣，單眼皮、尖下巴、身材高挑又健碩，完全就是「漫撕男」啊。
不過有一名Rapper表示「不服」，在自己的IG上公開了一張塞路的漫畫照，暗暗表示自己其實更像呢。暗地裡和朴敘俊較勁的就是Bewhy。Bewhy的標誌髮型也是栗子頭，甚至比樸敘俊剃得更徹底，劉海完全就是平整的，眼睛也和漫畫裡一樣眼角上揚，臉型是上圓下尖，身材壯碩，有著太平洋一樣寬廣的肩膀。
原來是有觀眾收看了《梨泰院CLASS》之後因為栗子頭想到了Bewhy，調侃「這個角色Bewhy來演也不錯」，Bewhy雖然沒有直接回應，但卻貼出了塞路的圖片，看來也是默認了自己和塞路很像呢，哈哈哈哈~~
「圖：《梨泰院CLASS》、Bewhy IG」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論