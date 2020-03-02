tvN恐怖驚悚劇《謗法》確定製作成電影，導演：將加入全新角色！

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喜歡韓劇《謗法》的你有福了～，大家追到最新一集了嗎？

最新消息，tvN 熱門韓劇《謗法》確定製作成電影，預計在今年夏天開拍。

tvN 成功推出了恐怖驚悚題材的電視劇《謗法》，這部劇是由電影《冠軍大叔》的金容完導演執導，以及電影《屍速列車》的延尚昊導演親自執筆，兩位電影導演合作打造推出，不僅週週保持話題性，電視劇也拍出了全新的質感與節奏。



而電影版也是由金容完導演執導，目前正在和出演該劇的主要演員們商議繼續出演電影版，也相當期待能夠以原班人馬搬上大螢幕，更提到了電影版裡，將加入很多劇版裡沒有的人物。

▼官方剪輯 1~6 集亮點片段：



《謗法》由嚴智苑、成東鎰、鄭知曉、趙敏修等人主演，講述充滿正義感的女記者在揭發韓國最大IT企業「Forest」秘密的過程中，遇上了能用詛咒殺死人的超能少女，之後展開一系列鬥爭的故事，目前播至第 6 集，預計全 12 集。

▼今晚播出第 7 集預告：



（圖：官方海報）

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