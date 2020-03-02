《蒙面歌王》「煮鸡蛋」真面目揭晓 嘹亮歌喉原来是(G)I-DLE美延！

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摘下面罩的一瞬间真的好美啊！ (G) I-DLE美延请继续大发吧！

昨晚播出的MBC《蒙面歌王》里，「煮鸡蛋」与「我画的长颈鹿」展开对决，演唱了尹美莱原唱的歌曲《Good Bye Sadness, Hello Happiness》，与纤瘦身材形成鲜明对比的是，歌喉充满了与众不同的力量感。



而「我画的长颈鹿」则选择了辉星原唱的《无法言语的爱》，虽然「煮鸡蛋」也十分有实力，但长颈鹿的唱功似乎更受认可，最终在第二轮胜出，遗憾淘汰的「煮鸡蛋」脱下面罩，原来是女团(G)I-DLE的成员美延！ 而Weki Meki度延在之前就根据「煮鸡蛋」的音色猜测是(G)I-DLE美延，真的猜对了耶！



美延说：「这是我第一次没有其他成员、独自出演节目，加上是比赛，真的很紧张。 但是希望展现出新的魅力，所以鼓起勇气。 虽然我们是以舞蹈出名，但其他成员也都有很棒的音色，希望大家多多期待我们！ 」



节目结束后 (G)I-DLE也在SNS上PO出美延的后台照片，留言写道：「像完全食品鸡蛋一样完美的甜美嗓音。 煮鸡蛋的真正身份就是(G)I-DLE的美延！ 外形、主唱、rapper、舞神舞王，连搞笑都不在话下的(G)I-DLE大姐。 真的真的做的很棒！ 」





美延也留言说：「Neverland大家好❤第一次独自登台表演，真的好紧张，是一次宝贵的经验，非常幸福。 以后也会多多给大家听好听的歌。 爱你们。 」











（图源：《蒙面歌王》，(G)I-DLE IG）

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