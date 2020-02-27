參加粉絲會的你們都這樣穿嗎？男女生差別也太大了吧XD
明星 2020年2月27日 星期四10:44 Rui
追星不分男女，女生們偏愛歐巴，男生們偏愛女團，畢竟異性相吸。
雖然追星的本質和套路都差不多，但當他們參加粉絲見面會時又會呈現完全不一樣的狀態。 最近就有韓國網民好奇表示「去參加粉絲見面會時大家都這樣嗎？ 」同時曬出了兩張對比圖。
首先是男團的粉絲會，前來的多是女生。 可以看出女孩們都都有精心打扮過，穿著露腰裝、牛仔褲、連衣裙，長長的頭髮披在身後，光是从背影看就能知道她们有多用心。為了向本命展示自己最美麗的一面，相信大家也都化上了美美的妝容。 衣著鮮豔，乍一看以為女粉絲才是愛豆呢。
而女團的粉絲會上大部分自然都是男生，對比女粉絲們，男粉絲們的穿衣打扮就要低調、素淨許多。 幾乎都是深色系服裝、中規中矩的褲子，一樣望去和街頭的男生們沒什麼區別。
廣大網民們看了也紛紛留言表示贊同，更有女粉絲爆料：「不僅要穿得好看，我還會做美甲，這樣伸給歐巴看的指甲也是美美的」。
「圖：PANN、SM、BIGHIT」
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