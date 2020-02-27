参加粉丝会的你们都这样穿吗？男女生差别也太大了吧XD

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追星不分男女，女生们偏爱欧巴，男生们偏爱女团，毕竟异性相吸。

虽然追星的本质和套路都差不多，但当他们参加粉丝见面会时又会呈现完全不一样的状态。 最近就有韩国网民好奇表示「去参加粉丝见面会时大家都这样吗？ 」同时晒出了两张对比图。

首先是男团的粉丝会，前来的多是女生。 可以看出女孩们都都有精心打扮过，穿著露腰装、牛仔裤、连衣裙，长长的头发披在身后，光是从背影看就能知道她们有多用心。为了向本命展示自己最美丽的一面，相信大家也都化上了美美的妆容。 衣著鲜艳，乍一看以为女粉丝才是爱豆呢。



而女团的粉丝会上大部分自然都是男生，对比女粉丝们，男粉丝们的穿衣打扮就要低调、素净许多。 几乎都是深色系服装、中规中矩的裤子，一样望去和街头的男生们没什么区别。



广大网民们看了也纷纷留言表示赞同，更有女粉丝爆料：「不仅要穿得好看，我还会做美甲，这样伸给欧巴看的指甲也是美美的」。

「图：PANN、SM、BIGHIT」

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