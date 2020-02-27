【最新消息】韓國一夜增加 334 新冠肺炎確診病例，累計確診數 1595 疫情嚴重
明星 2020年2月27日 星期四10:26 MiJimin
OMG…小編一早醒來看到真的瞬間清醒，確診數完全是兩倍成長。
韓國今早九點通報了新冠肺炎 COVID-19（武漢肺炎）的最新數據，一夜之間新增了334例的確診病例，累計確診病例數達到了1595例，目前已是中國之外累計確診病例數最多的國家，疫情相當嚴重。
而因新冠肺炎的死亡病例則為12例，最新一例則是73歲的新天地教會信徒，他患有糖尿病和高血壓等慢性疾病。
目前由於新天地教的大型聚會，導致韓國疫情大爆發，已有國家限制韓國人入境，全球皆調升了對韓國旅遊的警示，韓國人入境皆加強檢疫，疫情嚴重的大邱、慶尚北道也盡量避免前往，在韓國同樣也是一罩難求。
（圖：newsis）
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留言/評論
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韓國政府雖然數字飆升，但政府也是積極檢測隔離，盡可能更開透明讓國民知道事實，大家也會有所警覺事情的嚴重性，而那些不積極的國家，小編就不點名了...只能為全世界祈福
20分前
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睡個覺多300多😓
聽說新天地的教民初期篩檢82%以上陽性的😡
17分前
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Praying for all countries, please stop the virus and save people life 🙏🏻🙏🏻
44分前