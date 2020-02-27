宋慧喬出席義大利時尚秀場 全新「暗黑」造型盡顯成熟魅惑 參加粉絲會的你們都這樣穿嗎？男女生差別也太大了吧XD 【最新消息】韓國一夜增加 334 新冠肺炎確診病例，累計確診數 1595 疫情嚴重 Sandara Park認證BIGBANG大聲送來的參雞湯應援 被美式超大三明治嚇到的BTS防彈少年團RM！第一次見隊長如此堂皇XD 【旅遊資訊】近期的梨泰院夜景：人跡寥寥、道路空曠，與往日風光對比鮮明 什麼？曹世鎬竟然和朴敘俊撞髮型了！據說這是最新男友頭啊XD BTS防彈少年團其實是JIN爸爸和6個孩子們：想要拍正常合影怎麼這麼難XD

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