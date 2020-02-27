SJ 神童分享「花美男」自拍照，粉絲：OPPA真的又瘦又帥，連手指頭都細了～
明星 2020年2月27日 星期四12:24 MiJimin
這個帽子和衣服的配色，小編好喜歡～！！！（神童真的太勵志了啦）
近期因為激瘦31公斤的 Super Junior 成員神童，從圓嘟嘟的身材變成了美男子的話題相當熱烈，每一次的近況分享都讓粉絲們相當期待！
神童在今天的個人 IG 上傳了一張自拍照，又再度湧入大批留言：「瘦的好明顯。」、「不要忘了保持健康，好好照顧自己喔！」、「真的變太帥了～」、「差點認不出來你是誰。」、「連手指也變細了。」、「你是誰？」此外，也有很多提醒神童出外戴口罩的留言。
神童從去年10月開始減肥，一共瘦了30kg，前陣子上《Radio Star》時曾透露，當初下定決心減肥的關鍵點，是因為醫生告訴他如果現在不減肥的話，依他的身體狀況，很有可能在40歲時就有死亡的危機。
▼給大家回顧一下之前圓嘟嘟的神童，2018年3月10日的節目片段：
▼2019年10月12日的節目片段：
神童真的太有毅力啦～！也希望他能一直保持健康的身體。
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