《寄生上流》影響韓國政策：政府撥款改善地下室住房條件，預計1500餘戶受惠

隨著電影《寄生上流》（又譯：上流寄生族）獲得奧斯卡大獎，主角一家居住的半地下室也受到越來越多關注，近日韓國政府宣佈撥款為1500戶半地下室家庭改善居住環境，真的很讚啊！
半地下室是韓國蠻常見的獨特住宅形態，而且單是首爾一個城市就集中了全國60%的半地下室。 《寄生上流》（又譯：上流寄生族）電影中一家人蝸居在半地下室裡折披薩紙盒、被消毒煙霧灌入室內的畫面，想必大家還記憶猶新：
18日，首爾市政府宣佈將幫助這些半地下住宅進行修繕，今年的幫扶目標設定在1500戶以上，每戶最多撥款320萬韓元。
基本施工專案括加強隔熱保暖，安裝供暖系統、空調、窗戶，重鋪地板等等，此外還有除濕器、通風扇等等。 受援助對象限定為收入低於整體收入中位數60%的低收入家庭。
根據韓國國土交通部2018年統計的資料，韓國一共有38萬戶家庭居住在地下、半地下以及屋頂閣樓，其中首爾市內的半地下住宅就占了全國的60%。 半地下住宅環境相對惡劣，但房租較低，對於低收入族群而言是少數「負擔得起的選擇」。
韓國電影再一次發揮了正面的社會影響力，真的很棒啊！
（圖源：《寄生上流》劇照）
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