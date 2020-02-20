小小年紀就很懂禮貌的威廉&本特利是怎樣煉成的？Sam爸爸育兒經獲網民大讚！

《超人回來了》中的混血小兄弟「威本聯盟」威廉和本特利牢牢抓住了廣大姨母的心。
從2016年開始直到現在，近4年的時間裡威本聯盟帶給觀眾們無數歡樂，兄弟倆都是姨母們看著長大的孩子，每一集播出後大家都在感歎Sam爸爸和有美媽媽上輩子是不是拯救了地球，怎麼能擁有集可愛、善良、幽默、孝順於一體的小天使 ，竟還是2個！！ 當真是拯救了地球嗎？ 自然不是，一切都源於家庭教育。
日前Sam爸爸就做客了《Video Star》，聊起了自己的育兒經。 別看《超人回來了》中對於威廉和本特利來說Sam就是個「大玩具」，是可以和他們一起玩耍的人，其實鏡頭外Sam爸爸可是個嚴父，從節目中教育威廉餐廳吃飯禮儀其實就能看出來。
演員孫振永有次買了玩具去Sam家，Sam就一直要求威廉向叔叔道謝，並爆料Sam會一直念叨到威廉說「謝謝」為止，是個讓人「頭疼」的老父親。 對此Sam就表示：「兩個孩子都是混血，要想在韓國生活下去，你就得比普通韓國人的禮節做得更好才行，我一直教育他們要懂禮貌，要想做到在外面不影響他人的話，家庭教育十分重要。 」
正因為Sam爸爸私下的嚴父教育才有了我們看到的懂禮貌又溫和的兩個小朋友，從才27個月大的本特利接受完牙齒檢查，醫生叔叔給了玩具後立刻就說「謝謝」就能看出，禮貌早已在他的心裡紮根發芽了。
Sam的育兒經也引爆了韓國網民們的關注，更是登上韓網熱搜，眾人紛紛稱讚Sam的教育方式，希望更多的「熊孩子父母能夠看到」，畢竟熊孩子的背後肯定有熊父母。
「圖：《超人回來了》、威廉&本特利IG」
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