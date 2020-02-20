傳奇車銀優腹肌？！點開大圖竟然是他，網民驚嚇：打擾了，我先去洗洗眼睛XD

臉天才車銀優一不小心就登上了twitter的熱門趨勢榜，焦點是他的腹肌。
有網友在SNS上表示：「哇，車銀優的腹肌真的好性感啊！！！！ 是傳奇啊~~」，配上的圖則是一張只有腰身和腹肌的照片。 紅色的衣服解開紐扣，露出大片巧克力腹肌，人魚線美得讓人嫉妒，完全看不出任何贅肉。
因為博主已經表明是「車銀優」，廣大網民們完全沒有懷疑，畢竟車銀優的名品腹肌大家都是知道的，穿衣顯瘦，脫衣有肉說的就是他。
然而，等網民們想要點開照片好好欣賞一下車銀優的帥顏時出現了大翻車！！！ 嗯？腹肌的主人竟然不是車銀優，而是JYP老闆朴軫泳！！！ 「嚇得」網友紛紛評論道：「正想誇一下，看到大圖只想說打擾了」、「我先去洗個眼睛 大家慢慢看」、「太過分了，你騙粉」~~
와 차은우 복근깠네 진짜 개 섹시하다ㅜㅠㅜ 와꾸 레전드 pic.twitter.com/SnCggPuZov— 나로 (@sosim_girl) February 17, 2020
雖然朴軫泳的顏值追不過車銀優，但他的腹肌還是很能打的，要不然怎麼能騙倒這麼一大群人呢？
「圖：twitter截圖、cr_logo」
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