傳奇車銀優腹肌？！點開大圖竟然是他，網民驚嚇：打擾了，我先去洗洗眼睛XD

傳奇車銀優腹肌？！點開大圖竟然是他，網民驚嚇：打擾了，我先去洗洗眼睛XD

明星   2020年2月20日   星期四08:30   Rui   5

臉天才車銀優一不小心就登上了twitter的熱門趨勢榜，焦點是他的腹肌。

有網友在SNS上表示：「哇，車銀優的腹肌真的好性感啊！！！！ 是傳奇啊~~」，配上的圖則是一張只有腰身和腹肌的照片。 紅色的衣服解開紐扣，露出大片巧克力腹肌，人魚線美得讓人嫉妒，完全看不出任何贅肉。

因為博主已經表明是「車銀優」，廣大網民們完全沒有懷疑，畢竟車銀優的名品腹肌大家都是知道的，穿衣顯瘦，脫衣有肉說的就是他。

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然而，等網民們想要點開照片好好欣賞一下車銀優的帥顏時出現了大翻車！！！ 嗯？腹肌的主人竟然不是車銀優，而是JYP老闆朴軫泳！！！ 「嚇得」網友紛紛評論道：「正想誇一下，看到大圖只想說打擾了」、「我先去洗個眼睛 大家慢慢看」、「太過分了，你騙粉」~~

雖然朴軫泳的顏值追不過車銀優，但他的腹肌還是很能打的，要不然怎麼能騙倒這麼一大群人呢？

「圖：twitter截圖、cr_logo」

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