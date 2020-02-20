《寄生上流》影响韩国政策：政府拨款改善地下室住房条件，预计1500余户受惠

《寄生上流》影响韩国政策：政府拨款改善地下室住房条件，预计1500余户受惠

生活   2020年2月20日   星期四08:15   Sani  

随著电影《寄生上流》（又译：上流寄生族）获得奥斯卡大奖，主角一家居住的半地下室也受到越来越多关注，近日韩国政府宣布拨款为1500户半地下室家庭改善居住环境，真的很赞啊！

半地下室是韩国蛮常见的独特住宅形态，而且单是首尔一个城市就集中了全国60%的半地下室。 《寄生上流》（又译：上流寄生族）电影中一家人蜗居在半地下室里折披萨纸盒、被消毒烟雾灌入室内的画面，想必大家还记忆犹新：

18日，首尔市政府宣布将帮助这些半地下住宅进行修缮，今年的帮扶目标设定在1500户以上，每户最多拨款320万韩元。

基本施工专案括加强隔热保暖，安装供暖系统、空调、窗户，重铺地板等等，此外还有除湿器、通风扇等等。 受援助对象限定为收入低於整体收入中位数60%的低收入家庭。

根据韩国国土交通部2018年统计的资料，韩国一共有38万户家庭居住在地下、半地下以及屋顶阁楼，其中首尔市内的半地下住宅就占了全国的60%。 半地下住宅环境相对恶劣，但房租较低，对於低收入族群而言是少数「负担得起的选择」。

韩国电影再一次发挥了正面的社会影响力，真的很棒啊！

（图源：《寄生上流》剧照）

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