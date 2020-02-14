「構圖一模一樣」！ 《梨泰院CLASS》宣傳片陷抄襲風波

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近日有韓國網友發現《梨泰院CLASS》的宣傳片有多個鏡頭和「Pause 2017」宣傳片非常相似，指出存在抄襲嫌疑，目前平台已經將宣傳片下架。

該網友稱「Kakao Page委託製作的《梨泰院CLASS》宣傳片存在抄襲」，被抄襲的對象就是「Pause 2017」的宣傳片，並貼出了對比圖。 Pause Fest是每年舉辦的全球創意節，也是澳洲最具影響力的科技展。

以下左側是「Pause 2017」宣傳片的截圖，右側是漫畫版《梨泰院CLASS》宣傳片截圖，可見構圖和色調都十分相似：



《梨泰院CLASS》宣傳片裡出現的巴士站、道路斑馬線、電視機、小巷、商戶招牌，在「Pause 2017」宣傳片裡都有過幾乎一模一樣的呈現，就連車站背景裡燈光的位置都如出一轍。對此，「Pause 2017」原作者表示該影片是公益作品：「歷時4個月創作，沒有收入，請不要再拿去利用了。 」



很多網友看後表示震驚：「這已經不是抄襲，是直接拿來用了吧」、「電視劇明明很好看，突然爆出漫畫平台抄襲」、「抄得太明顯了吧」。

引發爭議後，目前Kakao Page已經在Youtube頻道中刪除了相關影片，但在其他頻道仍可看到一部分。

直接看影片對比一下，這是「Pause 2017」宣傳片：



這是《梨泰院CLASS》趙伊瑞角色宣傳片，大家怎麼看呢？



（圖源：Kakao Page，CG Record）

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