【路透】《The King：永遠的君主》原來金高銀也在籃球場上！臉戴墨鏡、酷勁十足 和李敏鎬、禹棹煥「同框」
韓劇 2020年2月14日 星期五11:23 JiaJia
越來越好奇《The King：永遠的君主》會如何呈現了！迫不及待想看到～ #李敏鎬 #金高銀 #禹棹煥
先前，有網友直擊正在拍攝SBS新劇《The King：永遠的君主》的李敏鎬、禹棹煥，兩人出現在籃球場上，引發話題。李敏鎬變身為陽光的「籃球少年」，帥氣投籃引發歡呼；而影片中另一位演員是禹棹煥，他所飾演的「李恩燮」是平凡的社會服務要員，但在另一個世界裡是皇帝李坤的警衛員「趙英」。
在其他路透照中，其實還可以看到女主角金高銀。她臉戴墨鏡、身穿褲裝，酷勁十足。這是她繼《鬼怪》後，二次與金銀淑編劇合作。劇組先前透露：「金高銀將一人飾二角，大韓民國刑警鄭太乙與大韓帝國犯罪者露娜，此為兩個極端角色，飾演起來絕對不容易。金高銀至今通過多部影劇作品展現超高的人物消化能力，因此邀請她出演。」
另外，《The King：永遠的君主》是個關於平行世界的故事，為抵抗惡魔的耳語，理科型大韓帝國皇帝李坤（李敏鎬 飾）試圖關閉次元之門，而文科型大韓民國刑警鄭太乙（金高銀 飾）則努力守護某人的生活，兩人展開跨越世界的合作，帶來悸動與刺痛並存的幻想浪漫劇。
（圖片來源：KSD、theqoo）
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