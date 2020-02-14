「构图一模一样」！ 《梨泰院CLASS》宣传片陷抄袭风波
韩剧 2020年2月14日 星期五11:15 Sani
近日有韩国网友发现《梨泰院CLASS》的宣传片有多个镜头和「Pause 2017」宣传片非常相似，指出存在抄袭嫌疑，目前平台已经将宣传片下架。
该网友称「Kakao Page委托制作的《梨泰院CLASS》宣传片存在抄袭」，被抄袭的对象就是「Pause 2017」的宣传片，并贴出了对比图。 Pause Fest是每年举办的全球创意节，也是澳洲最具影响力的科技展。
以下左侧是「Pause 2017」宣传片的截图，右侧是漫画版《梨泰院CLASS》宣传片截图，可见构图和色调都十分相似：
《梨泰院CLASS》宣传片里出现的巴士站、道路斑马线、电视机、小巷、商户招牌，在「Pause 2017」宣传片里都有过几乎一模一样的呈现，就连车站背景里灯光的位置都如出一辙。对此，「Pause 2017」原作者表示该影片是公益作品：「历时4个月创作，没有收入，请不要再拿去利用了。 」
很多网友看后表示震惊：「这已经不是抄袭，是直接拿来用了吧」、「电视剧明明很好看，突然爆出漫画平台抄袭」、「抄得太明显了吧」。
引发争议后，目前Kakao Page已经在Youtube频道中删除了相关影片，但在其他频道仍可看到一部分。
直接看影片对比一下，这是「Pause 2017」宣传片：
这是《梨泰院CLASS》赵伊瑞角色宣传片，大家怎么看呢？
（图源：Kakao Page，CG Record）
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