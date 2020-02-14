防彈少年團Jimin縮小版？與BTS Jimin相似度極高的童星
KPOP 2020年2月14日 星期五11:08 Erin
防彈少年團BTS的成員朴智旻Jimin的帥氣外型，相信風靡了全球Kpop粉絲們，近來竟有Army們發現電視劇中有位酷似Jimin的童星，並且演技精湛，各角度都很神似可說是Jimin的縮小版。
朴智旻Jimin除了是現代舞首席以外，也時常用一雙電眼迷倒眾生，瞇起眼睛笑起來最為可愛，有時候也是BTS中的愛哭包，時常被Army感動到淚灑舞台。中國電視劇中也出現一位小童星，演出時的神情跟Jimin非常相似，引發Army們討論。
這位童星是演出中國電視劇2019年《新倚天屠龍記》裡面的小張無忌，鏡頭拍攝出的特寫，尤其是哭起來的樣子也讓許多人覺得跟Jimin非常神似，於是網路上也開始討論這位小朋友。他是中國童星演員韓昊霖，今年11歲就演出許多中國電視劇如《大唐榮耀》《慶餘年》《新倚天屠龍記》等等，不知道大家覺得他與Jimin長得是不是很像呢？
當然也來回顧一下Jimin小時候的照片，節目中曾出現他6歲時的照片，臉嘟嘟的相當可愛，跟現在的他還是有幾分神似，而童星演員韓昊霖與Jimin的小時候看起來也很相像，可能長大後也是帥哥一枚喔！
照片：《慶餘年》《新倚天屠龍記》劇照/截圖、網路、Big Hit臉書、TVDaily
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