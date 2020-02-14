【有片】《浪漫醫生金師傅2》第12集平均收視率逼近22%！下集預告中的金旻載&蘇珠妍 看起來太登對了～
韓劇 2020年2月14日 星期五11:05 JiaJia
雖然是很危急的情況…但是看到金旻載&蘇珠妍這對CP，真的忍不住嘴角上揚！ #浪漫醫生金師傅2 #金師傅和朴院長的對峙 #李聖經能順利找到安孝燮嗎
《浪漫醫生金師傅2》是今年（2020年）第一部突破平均收視率20%的迷你劇，日前播出的第12大集，更達21.9%，逼近22%。距離電視劇終映還有4大集，作品將再創什麼樣的成績和話題，備受矚目。
在下集預告中，可以看到恩彩（李聖經 飾）急急忙忙地找著宇震（安孝燮 飾）。兩人本來和和睦睦地一起去取車，但只離開一下下，宇震就不見了。對比這對關係還不甚明朗的CP，恩卓（金旻載 飾）和雅琳（蘇珠妍 飾）已經在休息室牽起小手手了～（欸）氣氛超好！
梁醫生想藉著「站隊」出人頭地，但朴院長對他也不甚滿意；急診室送來一名病患，但大家似乎都不太看好；金師傅對著朴院長說：「難道你是為了贏才拿手術刀的嗎？」一次次被金師傅「刺激」的朴院長，又會做出什麼決定呢？
（圖片、影片來源：SBS）
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