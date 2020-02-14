【有片】《愛的迫降》第15集預告：炫彬和「北韓F5」被舉報？孫藝真：「我也得安全地送他走…」
韓劇 2020年2月14日 星期五10:26 JiaJia
《愛的迫降》將於本週日（16日）晚間播出大結局（全16集）。在明晚即將播出的第15集中，炫彬&孫藝真、徐智慧&金正鉉兩對CP，雙雙遇到危機。他們能否「逢凶化吉」呢？
收視節節高升的《愛的迫降》於第14集再刷新平均收視率，達17.7%。本週剩下兩集，令人關心劇中兩對CP的結局。
事態陷入危急之中：因為遲遲沒有回到北韓，萬福在北韓的家人們，以及正赫（炫彬 飾）的家族，面臨極大的威脅。
確認彼此的心意後，勝俊（金正鉉 飾）卻又再度展開逃亡之旅。他與徐丹（徐智慧 飾）的結局會是…？
在南韓，正赫和「北韓F5」的真實身分被舉報，並且被人帶走。萬福臨走前還不忘提醒世理（孫藝真 飾）：「我們沒事，你先靜靜地待著！」
正赫下落不明、生死未卜。看到自己喜歡的人們一個個陷入窘境，世理誓言：「我也得安全地送他走…」正赫會以什麼樣的姿態，再次出現在世理面前呢？
（圖片、影片來源：tvN）
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