【有片】《浪漫医生金师傅2》第12集平均收视率逼近22%！下集预告中的金旻载&苏珠妍 看起来太登对了～
韩剧 2020年2月14日 星期五11:05 JiaJia
虽然是很危急的情况…但是看到金旻载&苏珠妍这对CP，真的忍不住嘴角上扬！ #浪漫医生金师傅2 #金师傅和朴院长的对峙 #李圣经能顺利找到安孝燮吗
《浪漫医生金师傅2》是今年（2020年）第一部突破平均收视率20%的迷你剧，日前播出的第12大集，更达21.9%，逼近22%。距离电视剧终映还有4大集，作品将再创什么样的成绩和话题，备受瞩目。
在下集预告中，可以看到恩彩（李圣经 饰）急急忙忙地找著宇震（安孝燮 饰）。两人本来和和睦睦地一起去取车，但只离开一下下，宇震就不见了。对比这对关系还不甚明朗的CP，恩卓（金旻载 饰）和雅琳（苏珠妍 饰）已经在休息室牵起小手手了～（唉）气氛超好！
梁医生想藉著「站队」出人头地，但朴院长对他也不甚满意；急诊室送来一名病患，但大家似乎都不太看好；金师傅对著朴院长说：「难道你是为了赢才拿手术刀的吗？」一次次被金师傅「刺激」的朴院长，又会做出什么决定呢？
（图片、影片来源：SBS）
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