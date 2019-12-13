韓劇《60天，指定倖存者》在「2019 AACA」上獲獎優秀翻拍受肯定！
韓劇 2019年12月13日 星期五11:06 MiJimin
恭喜《60天，指定倖存者》，這部真的很不錯看啊～！
於新加坡舉辦的2019 Asian Academy Creative Awards（簡稱：AACA／亞洲影藝創意大獎）上，熱門韓劇《60天，指定倖存者》奪下了大獎。
改編自美劇的 tvN《60天，指定倖存者》在典禮上榮獲了「Best Adaptation of an Existing Format」（最佳改編），該獎項一般都是授予優秀的翻拍作品。
去年OCN熱門電視劇《火星生活》也是同樣得到此獎項，這也是韓國在海外劇集的翻拍上，連續兩年獲得了這項肯定與殊榮。
再次恭喜《60天，指定倖存者》的所有演員與工作人員～！！！
本劇講述總統國政演說當天發生恐怖攻擊，總統及眾多內閣閣員不幸喪命，繼承順位排行第12位的環境部部長朴武振，代行總統職權60天，在各種陰謀中保護家人和國家的故事。
（圖自：官方劇照）
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