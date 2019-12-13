韓劇《60天，指定倖存者》在「2019 AACA」上獲獎優秀翻拍受肯定！

韓劇《60天，指定倖存者》在「2019 AACA」上獲獎優秀翻拍受肯定！

韓劇   2019年12月13日   星期五11:06   MiJimin   5

恭喜《60天，指定倖存者》，這部真的很不錯看啊～！

於新加坡舉辦的2019 Asian Academy Creative Awards（簡稱：AACA／亞洲影藝創意大獎）上，熱門韓劇《60天，指定倖存者》奪下了大獎。

改編自美劇的 tvN《60天，指定倖存者》在典禮上榮獲了「Best Adaptation of an Existing Format」（最佳改編），該獎項一般都是授予優秀的翻拍作品。

去年OCN熱門電視劇《火星生活》也是同樣得到此獎項，這也是韓國在海外劇集的翻拍上，連續兩年獲得了這項肯定與殊榮。

再次恭喜《60天，指定倖存者》的所有演員與工作人員～！！！

本劇講述總統國政演說當天發生恐怖攻擊，總統及眾多內閣閣員不幸喪命，繼承順位排行第12位的環境部部長朴武振，代行總統職權60天，在各種陰謀中保護家人和國家的故事。

（圖自：官方劇照）

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
  • Siew Siew
    真的很好看！💛 雖說翻拍，但韓版真的成功融入了自己國家的故事。
    1小時前
  • 徐和仁
    大推，一定要看!!!
    2小時前
  • Pei-Chi Su
    好看!!👍
    2小時前
  • Pao Yi Wang
    我也有看完這部 覺得不錯
    2小時前
  • Tuan Ming
    推，好看
    2小時前
在Facebook上的留言
主頁 » 韓劇 » 韓劇《60天，指定倖存者》在「2019 AACA」上獲獎優秀翻拍受肯定！
© 2019 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 廣告查詢 免責聲明 招募寫手