韩剧《60天，指定幸存者》在「2019 AACA」上获奖优秀翻拍受肯定！

韩剧《60天，指定幸存者》在「2019 AACA」上获奖优秀翻拍受肯定！

韩剧   2019年12月13日   星期五11:06   MiJimin   5

恭喜《60天，指定幸存者》，这部真的很不错看啊～！

於新加坡举办的2019 Asian Academy Creative Awards（简称：AACA／亚洲影艺创意大奖）上，热门韩剧《60天，指定幸存者》夺下了大奖。

改编自美剧的 tvN《60天，指定幸存者》在典礼上荣获了「Best Adaptation of an Existing Format」（最佳改编），该奖项一般都是授予优秀的翻拍作品。

去年OCN热门电视剧《火星生活》也是同样得到此奖项，这也是韩国在海外剧集的翻拍上，连续两年获得了这项肯定与殊荣。

再次恭喜《60天，指定幸存者》的所有演员与工作人员～！！！

本剧讲述总统国政演说当天发生恐怖攻击，总统及众多内阁阁员不幸丧命，继承顺位排行第12位的环境部部长朴武振，代行总统职权60天，在各种阴谋中保护家人和国家的故事。

（图自：官方剧照）

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留言/评论
  • Siew Siew
    真的很好看！💛 雖說翻拍，但韓版真的成功融入了自己國家的故事。
    1小时前
  • 徐和仁
    大推，一定要看!!!
    2小时前
  • Pei-Chi Su
    好看!!👍
    2小时前
  • Pao Yi Wang
    我也有看完這部 覺得不錯
    2小时前
  • Tuan Ming
    推，好看
    2小时前
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