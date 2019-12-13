新劇《巧克力》今晚最新劇照，官方幕後花絮河智苑&尹啟相笑容超甜～！ 對未成年愛豆揮拳&言語性騷擾？！ 16年長壽節目《BONI HANI》緊急停播 這是全新的組合！朴寶劍、朴素丹有望搭擋出演《秘密森林》、《阿宮》導演的新作《青春記錄》！ 韓網友在網路訂購ELSA海報...卻收到朴軫永的：「心動拆開包裹，結果收到了極大的衝擊！」 孔劉在李棟旭《脫口秀》上聊到當初其實不想演《咖啡王子一號店》 因信賴而聽 Gummy 全國巡演門票售罄！ 金在煥〈MOMENT〉奪七國 iTunes 冠軍 今晚公開新歌 MV！ 熟面孔＋新驚喜 《Golden Disc Awards》公開典禮主持群！ 金健模取消全國巡演！「將專心打官司」 Cherry Bullet 三成員解約 改為七人組繼續活動！ 難道是Woollim旗下愛豆的「傳統」？ 網路直播總是有意外人士亂入XD 韓劇《60天，指定倖存者》在「2019 AACA」上獲獎優秀翻拍受肯定！ 電影《黑計畫》票房亮眼 趙震雄的憤怒三部曲 宇宙少女成員多願因「不安障礙」暫停活動 近期以9人形式活動 TWICE多賢被稱「人間Elsa」：真的白到反光啊～♥ 新劇《THE GAME：向著零時》玉澤演、李沇熹、林周煥台詞排練照公開！ 集齊金秀賢、IU、秀智...現在看來還是神級演員和製作班底的電視劇：《Dream High》 YG娛樂這個操作太狠了！它們擁有G-Dragon＆太陽的商標權，如2人不續約將無法再用藝名... 【年末盤點】2019年「人氣漫改劇」你追了幾部？趕快筆記下來…列入春節假期的「追劇清單」！

演員趙震雄的好演技已不需多言，在他的新作品電影《黑計畫》中，他飾演一位熱血正義檢察官梁敏赫，只要認為是對的事情絕對緊咬不放，而他在劇中面對多又多的黑幕，如何展現他的憤怒演技呢？

第一種：拍桌憤怒的「白目王」



電影《黑計畫》描述為了搜查總是不顧一切往前衝的「白目王」梁敏赫檢察官，不明不白被冠上了性騷擾罪名，為了洗清自己的冤屈，他決定對巨大金融收購案的幕後真相展開調查。趙震雄一一清查可疑的金融機關高層，不過對方也一直裝傻並打算潛逃出境，此時對於審問對象的態度非常不高興的「白目王」梁敏赫，拍著桌子憤怒的樣子藏不住。

第二種：與部長嗆聲的「白目王」



會被稱為「白目王」不是沒有原因，官官相護當然也是其中一個常見狀況。梁敏赫的上司一直對梁敏赫的不按牌理出牌相當不悅，也多次把他叫到面前來，要他放手。不過梁敏赫為了證明自己的清白，不惜對上司提高聲調大喊「部長！」，並且每一次在走出辦公室之前回頭說：「我不放手」，讓部長無言以對。

第三種：敲打玻璃窗的「白目王」



接下來到了電影《黑計畫》的後半，梁敏赫更是隔著玻璃窗不停敲打，表達他的憤怒情緒。全劇帶領著觀眾循線追擊內幕，到了最後階段即將實現正義的梁敏赫，關鍵時刻他隔著玻璃，望向與金融業進行專業閉門會議的李哈妮，表現出他的怒火，也令所有觀眾關心這個故事的結局，也令大家感受到現實的無奈並傳達出對現況的不滿。



《黑計畫》將於12月13日在台正式上映，改編自韓國真實事件，至今此事件也尚未完全落幕，寫實的劇情讓本片在韓國票房表現亮眼，歡迎大家也到戲院感受一下正義氛圍。

照片：Catchplay

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞