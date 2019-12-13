電影《黑計畫》票房亮眼 趙震雄的憤怒三部曲
電影 2019年12月13日 星期五10:39 Erin
演員趙震雄的好演技已不需多言，在他的新作品電影《黑計畫》中，他飾演一位熱血正義檢察官梁敏赫，只要認為是對的事情絕對緊咬不放，而他在劇中面對多又多的黑幕，如何展現他的憤怒演技呢？
第一種：拍桌憤怒的「白目王」
電影《黑計畫》描述為了搜查總是不顧一切往前衝的「白目王」梁敏赫檢察官，不明不白被冠上了性騷擾罪名，為了洗清自己的冤屈，他決定對巨大金融收購案的幕後真相展開調查。趙震雄一一清查可疑的金融機關高層，不過對方也一直裝傻並打算潛逃出境，此時對於審問對象的態度非常不高興的「白目王」梁敏赫，拍著桌子憤怒的樣子藏不住。
第二種：與部長嗆聲的「白目王」
會被稱為「白目王」不是沒有原因，官官相護當然也是其中一個常見狀況。梁敏赫的上司一直對梁敏赫的不按牌理出牌相當不悅，也多次把他叫到面前來，要他放手。不過梁敏赫為了證明自己的清白，不惜對上司提高聲調大喊「部長！」，並且每一次在走出辦公室之前回頭說：「我不放手」，讓部長無言以對。
第三種：敲打玻璃窗的「白目王」
接下來到了電影《黑計畫》的後半，梁敏赫更是隔著玻璃窗不停敲打，表達他的憤怒情緒。全劇帶領著觀眾循線追擊內幕，到了最後階段即將實現正義的梁敏赫，關鍵時刻他隔著玻璃，望向與金融業進行專業閉門會議的李哈妮，表現出他的怒火，也令所有觀眾關心這個故事的結局，也令大家感受到現實的無奈並傳達出對現況的不滿。
《黑計畫》將於12月13日在台正式上映，改編自韓國真實事件，至今此事件也尚未完全落幕，寫實的劇情讓本片在韓國票房表現亮眼，歡迎大家也到戲院感受一下正義氛圍。
照片：Catchplay
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