難道是Woollim旗下愛豆的「傳統」？ 網路直播總是有意外人士亂入XD

難道是Woollim旗下愛豆的「傳統」？ 網路直播總是有意外人士亂入XD

明星   2019年12月13日   星期五11:46   Sani   4

Lovelyz直播裡看到INFINITE，Golden Child直播裡又看到Lovelyz...... 這一家人都太萌了吧XD

2017年Golden Disc頒獎禮後台，Lovelyz直播的時候同公司男團INIFINITE的成員南優鉉突然來「串門」！ 讓粉絲們大吃一驚XD

後來南優鉉重新用INFINITE的帳號登陸，解釋說：「因為是公司的手機，剛才Lovelyz沒有登出我就打開直播，嚇到Lovelyz粉絲了，對不起。 」一臉無奈的樣子真的有點好笑XD

結果昨天又發生類似的烏龍狀況：Golden Child的頻道進行突襲直播，出鏡的人卻是Lovelyz成員智愛？！ 看起來是又一次搞錯了登陸帳號XD雖然後來影片已經回到Lovelyz的頻道裡了，但還是有不少粉絲第一時間截圖存證XD

Golden Child頻道更新：「智愛的能看到的V Radio Ep.25」

赫然出現在Golden Child的頻道清單裡XD

直播通知彈出時就有粉絲表示疑惑：「看到兔子，心想是有Y嗎？ 一起直播嗎？ 結果進去一看是智愛kkk」

Woollim藝人共用公司手機直播卻總是傻傻搞不清楚帳號，也太可愛了吧XDD

（圖源：網路）

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