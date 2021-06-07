男主運勢欠佳！李浚赫連幾部主演成績低迷，實力雖好卻變成「收視毒藥」

他演過好幾部KBS周末劇收視都很高好嗎？他也都算男主之一，小編是最近才認識他嗎XD 10幾年來都覺得李浚赫很帥，但覺得他嗓音太細(天生的)、演戲上有點吃虧，韓國人連咬字嗓音都注重。365跟播的平台太差也有關係，MBC短篇劇這幾年3%、4%收視算很正常，在MBC不算低。