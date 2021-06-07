男主運勢欠佳！李浚赫連幾部主演成績低迷，實力雖好卻變成「收視毒藥」

男主運勢欠佳！李浚赫連幾部主演成績低迷，實力雖好卻變成「收視毒藥」

韓劇   2021年6月7日   星期一14:40   MiJimin   73

小編真的很喜歡李浚赫，可是連幾部主演作品收視率都不好，拿到&選到好劇本真的很重要啊…。TAT 忍不住為他大喊fighting～！！！ （近年主演作品：《致忘了詩的你》《365：逆轉命運的1年》《黑洞》）

單看外型與魅力值，李浚赫當男一號絕對是綽綽有餘！再看演技實力，也幾乎是廣受好評，而且常常是當男二時，就會有粉絲出來說他表現得很棒，期待看到他下一部主演的模樣，當然，他當男一的次數也不少。

*圖：leejunhyuk05@IG

*圖：acefactory.official@IG

不過，我們針對近幾年來看，李浚赫當男一號時的運勢真的欠佳，2018年 tvN《致忘了詩的你》，收視率從開頭的1.4掉到0.7，0.8%收尾，不過，這部劇的療癒暖心程度，還是在網上有著好評。

*圖：tvN Drama@official

2020年MBC《365：逆轉命運的1年》這部穿越奇幻題材中，收視率維持在3~4%多的成績，收視率表現算平平，小有熱度，也是網路上許多人推薦的奇幻穿越作品，可惜沒有大火大熱。

*圖：MBC Drama@official

最近就是2021剛完結的OCN《黑洞》，收視率從1%多直接掉到0.5%，然後1%完結，以現在有線台的收視表現，這個成績可以說是慘不忍睹，當然，失敗的九成可以算在編劇劇本跟導演的頭上，就算找來兩位實力派金玉彬和李浚赫主演，也救不了的差勁劇本。

*圖：OCN@official

人物預告：

男二時反而比較能夠碰到比較好的劇本或是熱度較高的電視劇，像是近年的《秘密森林》兩季、《你也是人類嗎》、《60天，指定倖存者》等等，都能讓更多觀眾看到他的魅力與帥氣。

*圖：tvN Drama@official

究竟是資源不夠好，還是選劇本的運勢太差，或是真的很不會選劇本呢？不管原因如何，都希望他能遇上更棒的作品，不要浪費的好臉蛋跟好實力啊！小編會一直期待著、為他祈禱的。

*圖：leejunhyuk05@IG

官方花絮：

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
  • 我也好喜歡他，365好看，黑洞太可惜了😭
    3小時前
  • 他演過好幾部KBS周末劇收視都很高好嗎？他也都算男主之一，小編是最近才認識他嗎XD 10幾年來都覺得李浚赫很帥，但覺得他嗓音太細(天生的)、演戲上有點吃虧，韓國人連咬字嗓音都注重。365跟播的平台太差也有關係，MBC短篇劇這幾年3%、4%收視算很正常，在MBC不算低。
    2小時前
  • 真的對他完全沒印象😅😅
    1小時前
  • 之前秘密森林男二就好好的，轉男一就變毒藥？.......或者有演員真的只能是“稱職的男二”？
    2小時前
  • 長得帥，演技也好，但真的劇本QQ 還好還有《365》，好看！ 《致忘了詩的你》也算是值得細品的小品
    5小時前
→更多留言...(68)
在Facebook上的留言
主頁 » 韓劇 » 男主運勢欠佳！李浚赫連幾部主演成績低迷，實力雖好卻變成「收視毒藥」
© 2021 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 廣告查詢 免責聲明 招募寫手