男主運勢欠佳！李浚赫連幾部主演成績低迷，實力雖好卻變成「收視毒藥」

小編真的很喜歡李浚赫，可是連幾部主演作品收視率都不好，拿到&選到好劇本真的很重要啊…。TAT 忍不住為他大喊fighting～！！！ （近年主演作品：《致忘了詩的你》《365：逆轉命運的1年》《黑洞》）
單看外型與魅力值，李浚赫當男一號絕對是綽綽有餘！再看演技實力，也幾乎是廣受好評，而且常常是當男二時，就會有粉絲出來說他表現得很棒，期待看到他下一部主演的模樣，當然，他當男一的次數也不少。
*圖：leejunhyuk05@IG
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不過，我們針對近幾年來看，李浚赫當男一號時的運勢真的欠佳，2018年 tvN《致忘了詩的你》，收視率從開頭的1.4掉到0.7，0.8%收尾，不過，這部劇的療癒暖心程度，還是在網上有著好評。
*圖：tvN Drama@official
2020年MBC《365：逆轉命運的1年》這部穿越奇幻題材中，收視率維持在3~4%多的成績，收視率表現算平平，小有熱度，也是網路上許多人推薦的奇幻穿越作品，可惜沒有大火大熱。
*圖：MBC Drama@official
最近就是2021剛完結的OCN《黑洞》，收視率從1%多直接掉到0.5%，然後1%完結，以現在有線台的收視表現，這個成績可以說是慘不忍睹，當然，失敗的九成可以算在編劇劇本跟導演的頭上，就算找來兩位實力派金玉彬和李浚赫主演，也救不了的差勁劇本。
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人物預告：
男二時反而比較能夠碰到比較好的劇本或是熱度較高的電視劇，像是近年的《秘密森林》兩季、《你也是人類嗎》、《60天，指定倖存者》等等，都能讓更多觀眾看到他的魅力與帥氣。
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究竟是資源不夠好，還是選劇本的運勢太差，或是真的很不會選劇本呢？不管原因如何，都希望他能遇上更棒的作品，不要浪費的好臉蛋跟好實力啊！小編會一直期待著、為他祈禱的。
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官方花絮：
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