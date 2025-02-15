【韓網熱門】不許有人還沒看過李浚赫的這場登場戲！網友：傾國之色

男演員李浚赫憑藉《我的完美秘書》中的「爹系男友」劉恩浩一角，令無數觀眾迷倒在他「西裝褲」下。

最近有網友翻出李浚赫在《60天，指定倖存者》中一齣登場戲，表示「求讓這世界沒看過這個登場戲的人都消失吧」。



韓國網友評論：

1. 帥爆了

2. 怎麼可以這麼帥

3. 吳榮碩！！！！（李浚赫在《60天，指定倖存者》中的角色）

4. 不僅帥，而且美，看到這個場景的時候我就在想這就是傾國之色吧。 雖然（角色爛到）一直大罵，但是這張臉實在是！！！爛人一個，可是好帥，心情複雜，反覆觀看

5. 瘋了，是知道他帥，故意讓他這麼拍的吧

6. 帥，但真的很爛（我說的是角色）

7. 明明是個反派，但觀眾們的心都跟著五官跑，哈哈哈哈哈哈

8. 他又沒壞成朴正熙（韓國前總統）那樣，他肯定是有什麼難言之隱才這樣

9. 太帥了，非常正統的帥哥

10. 很難不把他收藏進手機

11. 導演都說他的顏值蓋過了其他演員

12. 是因為他的戰友們都戰死了才變這樣，這張臉讓人很想聽聽他的故事

13. 敵方的美男計

14. 最近剛剛看過這部劇，非常好看

15. 顏值又有什麼錯呢

16. 美麗的垃圾

17. 留下這皮囊吧

18. 我帶著期待的心點開了影片，超出了我的期待

19. 導演是不是變態啊，哈哈哈哈哈，是為了故意展現李浚赫的顏值和身材的吧

20. 我真的非常討厭這個角色，但是他的臉實在是太帥了

21. 我就是那個時候入坑的，追了3年的線下，帥爆了

22. 我因為看過原作，他登場的時候心情真的很複雜，可是又想要一直感受這種複雜的心情

23. 明明是個壞人，但是一看到他的臉我就忘了他是反派這件事

24. 明明是個垃圾，可是聽完他的故事又覺得他壞得情有可原

25. 李浚赫、池珍熙、孫錫久穿西服的樣子，大家一定要看啊

原文：https://theqoo.net/square/3606984595

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