【有片】《新西遊記7》今晚（6日）預告：「藍精靈特輯」和「國際特輯」來勢洶洶！ 音源作假是這樣的嗎？ 網友舉報「雙螢幕同時運行超多播放機」 退伍後變成「調色盤」！SJ圭賢SNS更新多張自拍並留言：「頭髮啊…辛苦了」 《德魯納酒店》洪氏姊妹將與《金秘書為何那樣》的朴俊和導演合作tvN新劇 最近來韓國在煩惱買什麼聖誕禮物嗎？來試試手作香水吧！ 朴春&Sandara本月10日發行合作曲《初雪》 吳漣序分享四兄妹合照，悼念二哥車璌河：「很冷吧？路上小心，謝謝你成為我的哥哥。」 《99億的女人》被家暴+出軌愛上閨蜜老公，巨額現金還從天而降：曹如晶要逆襲？！ 金在中睽違四年開唱 票房威力依舊驚人！ SF9路雲日前驚喜直播看點超多：被粉絲提醒才知獲獎＆模仿《偶一天》吳南柱深情台詞！ 【有片】朴軫泳再重現透明塑膠造型台上熱舞！GOT7 Jackson台下看傻：這是老闆？這是衣服？

看路雲直播真的感覺時間瞬間就過去了，有空一定要經常直播啊！

之前在SF9隊長永斌的直播節目《斌，us》中，路雲就答應大家在《意外發現的一天》中的其他小插曲，會在全部拍攝後，和大家好好談談。而路雲就在日前3日下午遵守這承諾，來個驚喜直播！

直播時有粉絲說祝賀他得獎，路雲一臉驚訝：「新人獎？ 我得獎了嗎？」原來路雲憑藉在《意外發現的一天》裡的表現被2019年畫梅獎頒發新人演員獎，但他本人卻並不知情！ 明白之後，路雲開心地不停拍手：「我只知道要去參加頒獎禮，不知道獲獎了耶！ 感謝大家喜歡我，都是托大家的福才能得到這個獎！ 」



以下是昨晚參加頒獎禮的他：



有粉絲說他變瘦了，路雲坐直身子說今天還穿得比較厚實呢，恰好看到衣袖上的logo，突然就開始為自己代言的品牌打廣告！連同內搭的logo也秀一下：「左邊胸口也有哦！ logo真的很漂亮，我會抱在胸前睡的！」後來還脫掉外套連內搭的背面都秀一下，真的太敬業了XD 之前他穿了非代言品牌的衣服出國，謹慎地一路都捂緊logo，真的是超認真的代言人啊！



路雲說他在《意外發現的一天》裡最想演的角色其實是吳南柱，還模仿劇中記者提問：「Who is 珠多？」並自問自答：「My Girl。」但其實這一幕也被金惠奫評為吳南柱「最大的污點」 XD



有粉絲說路雲看起來疲憊，路雲表示只是因為沒化妝，其實精神很好～還透露說自己不看恐怖片，不是因為不敢看，而是為了維護精神健康，真的是非常積極的mind！（其實Fantasy都知道你是不是因為不敢看啦XD）

其實整個直播過程一直遭到他的帥氣暴擊，經常忘記聽他在講什麼耶（嘻）：



（圖源：SF9 V LIVE、THE CELUV_더셀럽、twitter@SF9_FANCLUB）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞