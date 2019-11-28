SF9路雲出街全程手遮胸！知道真相後只想說：這也太可愛了吧♥

因為《意外發現的一天》中「HARU」一角而名聲大噪的SF9成員路雲，別看他外表高冷貌似不容易接近，其實是個性格軟萌的大男孩。
最近就有粉絲拍到了路雲的機場街拍照，他穿著一件灰色的衛衣，搭配牛仔褲和運動鞋，戴著口罩和帽子，雖然只露出了一雙眼睛，但仍然擋不住他的帥氣光芒。 只是路雲一路走來始終用手捂住左胸口，難道是不舒服？？
看他眼角露出的笑容也不像是生病的模樣啊？ 即使是坐著也用胳膊肘和護照遮胸。 哈哈哈哈，原來是路雲最近代言了新的服飾品牌，而這件衛衣又是他最愛的單品，只是和代言品牌衝突，於是公眾場合裡路雲就很小心地遮住LOGO，舉止也是過分的可愛啊。
另外一天的外出圖，全身Look和之前一樣，只是換了一雙白色球鞋，依舊是手遮胸，嚴防死守堅決不露出衛衣LOGO！不過越是掩蓋，越是激起了粉絲們的好奇心。（路雲啊～這件衛衣到底是什麼牌子啊！）
反之，當路雲為某品牌代言時，時刻都在履行代言人職責。比如睡覺前稍稍露出Biotherm產品~
代言某咖啡品牌時，路雲不小心被拍到喝另一個品牌的咖啡，他就向站姐撒嬌說不能有咖啡出現，站姐超爽快地幫他P成了他代言的牌子，對路雲也是相當寵。
「圖：theqoo」
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