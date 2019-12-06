《99億的女人》被家暴+出軌愛上閨蜜老公，巨額現金還從天而降：曹如晶要逆襲？！

【雷】面對從天而降的鉅款，你要如何面對？ 《99億的女人》就講述了這樣一個故事。
電視劇在一個黑夜拉開了序幕，一群看似黑社會的人從地裡挖出一個大木箱，裝滿了錢，而幣值都是5萬。
鏡頭一轉，女主角鄭瑞妍（曹如晶 飾）登場，和老公洪仁表（鄭雄仁 飾）正在吃著早飯，明明是夫妻兩人的對話卻如同上下級關係，只有瑞妍手上的各種淤青透露了內幕，這是個忍受著家暴的女人。曹如晶沒有了電影《寄生上流》中富太太的意氣風華，完全變成了小心翼翼的人妻，但奇怪的身上總是散發著一種讓人捉摸不透的隱忍。
謎底在她與情人李在勳（李知勳 飾）揭開，原來她並不是表面那樣小心翼翼。不倫戀的對象竟然是自己閨蜜的老公。一個自稱是有夫之婦且沒長相、沒學歷的平凡大媽，一個自稱是有婦之夫且帥氣多金優質男，兩個完全不是同一個世界裡的人為何會看對眼出軌了呢？
李在勳這邊剛見完情人，另一邊就去見了老婆尹熙珠（吳娜拉 飾）。花言巧語地哄著妻子，卻在親吻老婆之後用手迅速的擦了嘴，原來這也是演技派高手。
更搞笑的是兩對各懷心思的夫妻竟然一同出遊，去了尹熙珠家的別墅度假，瑞妍和在勳這對情人互相做戲，仿佛就是為了誘發對方的醋意一般。而熙珠話中有話的試探也讓瑞妍擔心自己的不倫戀是否已經被發現。
深夜裡，瑞妍來到湖邊想要跳河，在與在勳的拉扯中卻聽到一聲爆響，兩人上前查看，只見一輛車翻到在坡下，一個男人滿身是血的倒在一旁，而車子裡倒出的箱子裡滿是錢。慌亂的在勳想要報警，被瑞妍阻止，看著滿地的錢瑞妍燃起了希望：既然我已一無所有，那麼就用這比錢來重新開始我的人生。貪欲頓生，站在巨額面前，瑞妍也失去了良心，眼睜睜看著傷者死去。這一大筆錢又會使得瑞妍的生活迎來怎樣的逆轉？
兩對夫妻故事之外，還有個神秘的男人（金剛于 飾），他似乎整日無所事事，靠打遊戲過日，卻在某天被一幫黑社會從睡夢中綁架，原來黑幫以為他設計搶走了100億。
「圖：《99億的女人》截圖」
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