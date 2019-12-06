【有片】《新西遊記7》今晚（6日）預告：「藍精靈特輯」和「國際特輯」來勢洶洶！ 音源作假是這樣的嗎？ 網友舉報「雙螢幕同時運行超多播放機」 退伍後變成「調色盤」！SJ圭賢SNS更新多張自拍並留言：「頭髮啊…辛苦了」 《德魯納酒店》洪氏姊妹將與《金秘書為何那樣》的朴俊和導演合作tvN新劇 最近來韓國在煩惱買什麼聖誕禮物嗎？來試試手作香水吧！ 朴春&Sandara本月10日發行合作曲《初雪》 吳漣序分享四兄妹合照，悼念二哥車璌河：「很冷吧？路上小心，謝謝你成為我的哥哥。」 《99億的女人》被家暴+出軌愛上閨蜜老公，巨額現金還從天而降：曹如晶要逆襲？！ 金在中睽違四年開唱 票房威力依舊驚人！ SF9路雲日前驚喜直播看點超多：被粉絲提醒才知獲獎＆模仿《偶一天》吳南柱深情台詞！ 【有片】朴軫泳再重現透明塑膠造型台上熱舞！GOT7 Jackson台下看傻：這是老闆？這是衣服？

12月4日，2019 MAMA在日本隆重舉行，而今年的頒獎禮無論從到場人數還是名人明星，都是歷屆以來規模最盛大的一次。

2019年的MAMA舞台也是精彩絕倫，不過最引人矚目的竟然不是小鮮肉愛豆團，而是JYP社長、歌手朴軫泳的熱舞。

朴軫泳搭檔MAMAMOO的華莎。早前，兩人陸續都穿過「辣眼睛」的透明塑膠裝，這次他們不僅同台了，還一起穿了透明塑膠裝，一黑一紫，十分吸睛。 這樣的熱辣裝扮已經將現場氣氛超熱，聽到台下觀眾們的歡呼，朴軫泳似乎更加賣力了，和華莎尬起舞來。





而當看到台上朴軫泳的「曼妙身姿」，台下的GOT7成員Jackson一臉迷惑，眼神中滿是震驚，長大嘴巴，內心好像是在說：「這是誰，我在哪裡」。 做出這幅表情，Jackson看來是被自家老闆的一番熱舞嚇到了。





via GIPHY

因為Jackson的反應太激烈，MAMA結束後各大網站都在討論這件事情，自然也被朴軫泳得知。 他隨後更新了IG，曬出了Jackson「驚呆臉」表情包，還留言：「為什麼？ 我又做錯了什麼？ 」



事情並沒有到此結束，後續就是看到老闆在IG上掛了自己之後，Jackson作為員工立刻「道歉」，用上了中英韓三國語言，表示：「那個塑膠袋褲子出場之後我就有點驚訝而已，保證保證不是你不是你， 您表演後我有點 FEVER。」求生慾滿滿啊！



「圖：YouTube、朴軫泳IG」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞