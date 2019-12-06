【有片】朴軫泳再重現透明塑膠造型台上熱舞！GOT7 Jackson台下看傻：這是老闆？這是衣服？
明星 2019年12月6日 星期五08:00 Rui
12月4日，2019 MAMA在日本隆重舉行，而今年的頒獎禮無論從到場人數還是名人明星，都是歷屆以來規模最盛大的一次。
2019年的MAMA舞台也是精彩絕倫，不過最引人矚目的竟然不是小鮮肉愛豆團，而是JYP社長、歌手朴軫泳的熱舞。
朴軫泳搭檔MAMAMOO的華莎。早前，兩人陸續都穿過「辣眼睛」的透明塑膠裝，這次他們不僅同台了，還一起穿了透明塑膠裝，一黑一紫，十分吸睛。 這樣的熱辣裝扮已經將現場氣氛超熱，聽到台下觀眾們的歡呼，朴軫泳似乎更加賣力了，和華莎尬起舞來。
而當看到台上朴軫泳的「曼妙身姿」，台下的GOT7成員Jackson一臉迷惑，眼神中滿是震驚，長大嘴巴，內心好像是在說：「這是誰，我在哪裡」。 做出這幅表情，Jackson看來是被自家老闆的一番熱舞嚇到了。
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因為Jackson的反應太激烈，MAMA結束後各大網站都在討論這件事情，自然也被朴軫泳得知。 他隨後更新了IG，曬出了Jackson「驚呆臉」表情包，還留言：「為什麼？ 我又做錯了什麼？ 」
事情並沒有到此結束，後續就是看到老闆在IG上掛了自己之後，Jackson作為員工立刻「道歉」，用上了中英韓三國語言，表示：「那個塑膠袋褲子出場之後我就有點驚訝而已，保證保證不是你不是你， 您表演後我有點 FEVER。」求生慾滿滿啊！
「圖：YouTube、朴軫泳IG」
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這位人士支持送終條例 想把家鄉的香港人推到火坑裡
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我只知道自己反自己.笑話你們繼續做show被人看囉. 鬼佬看你們這班傻嗨自己打自己+食popcorn only. you think they really will care u? bullshit..
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有大把人民幣入袋根本不在乎韓國老闆的概念(?
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