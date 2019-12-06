SF9路云日前惊喜直播看点超多：被粉丝提醒才知获奖＆模仿《偶一天》吴南柱深情台词！

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看路云直播真的感觉时间瞬间就过去了，有空一定要经常直播啊！

之前在SF9队长永斌的直播节目《斌，us》中，路云就答应大家在《意外发现的一天》中的其他小插曲，会在全部拍摄后，和大家好好谈谈。而路云就在日前3日下午遵守这承诺，来个惊喜直播！

直播时有粉丝说祝贺他得奖，路云一脸惊讶：「新人奖？ 我得奖了吗？」原来路云凭藉在《意外发现的一天》里的表现被2019年画梅奖颁发新人演员奖，但他本人却并不知情！ 明白之后，路云开心地不停拍手：「我只知道要去参加颁奖礼，不知道获奖了耶！ 感谢大家喜欢我，都是托大家的福才能得到这个奖！ 」



以下是昨晚参加颁奖礼的他：



有粉丝说他变瘦了，路云坐直身子说今天还穿得比较厚实呢，恰好看到衣袖上的logo，突然就开始为自己代言的品牌打广告！连同内搭的logo也秀一下：「左边胸口也有哦！ logo真的很漂亮，我会抱在胸前睡的！」后来还脱掉外套连内搭的背面都秀一下，真的太敬业了XD 之前他穿了非代言品牌的衣服出国，谨慎地一路都捂紧logo，真的是超认真的代言人啊！



路云说他在《意外发现的一天》里最想演的角色其实是吴南柱，还模仿剧中记者提问：「Who is 珠多？」并自问自答：「My Girl。」但其实这一幕也被金惠奫评为吴南柱「最大的污点」 XD



有粉丝说路云看起来疲惫，路云表示只是因为没化妆，其实精神很好～还透露说自己不看恐怖片，不是因为不敢看，而是为了维护精神健康，真的是非常积极的mind！（其实Fantasy都知道你是不是因为不敢看啦XD）

其实整个直播过程一直遭到他的帅气暴击，经常忘记听他在讲什么耶（嘻）：



（图源：SF9 V LIVE、THE CELUV_더셀럽、twitter@SF9_FANCLUB）

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