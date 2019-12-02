NCT U 13 日發表新歌 〈Coming Home〉擔任新版《STATION X》第二棒
KPOP 2019年12月2日 星期一12:08 施乃琪
SM 的特別企劃 STATION X 上個月中推出了改版後的第一首歌曲，接下來則輪到 NCT U 延續「冬季」與「愛」兩大主題來推出新歌！
SM Entertainment 今天（2 日）宣布 NCT U 的泰一、道英、在玹和楷燦四人將於 13 日發表新歌 “Coming Home”，作為《STATION X 4 LOVEs for Winter》企劃中的第二首歌曲。
《STATION X 4 LOVEs for Winter》在上個月 20 日率先公開了與 UNICEF 合作的第一首歌 “This is You Day”，旗下多位歌手大舉出動，帶來溫暖豐富的感受。
而接力的 “Coming Home” 則是一首 R&B 樂風的抒情歌，以厚實的弦樂為基礎加上吉他、鋼琴構成主旋律，藉由歌詞唱出對所愛之人的感謝和愛意。期待 13 日傍晚迎接完整音源！
（照片或影片來源：SM Entertainment）
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